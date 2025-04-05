太陽「西沉」交易杜蘭特成定局？美媒曝KD與馬刺等5隊互有興趣

▲太陽今夏可能與杜蘭特分道揚鑣，KD爭奪戰即將開打。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

太陽今（5）日狂輸給衛冕軍塞爾提克20分，苦吞5連敗，現在他們落後給西區第10的國王2場勝差，恐面臨連附加賽都沒得打的窘境。鳳凰城今夏預計重整陣容，交易送走頭牌杜蘭特（Kevin Durant）可能就是這波重組的起點，尼克、馬刺、熱火、灰狼和火箭被點名，是5支與KD「互有興趣」的隊伍。

太陽本季戰績不振、3巨頭組合未達預期，杜蘭特從今年季中就捲入交易傳聞，外界普遍認為他與鳳凰城這個休賽季將分道揚鑣。《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，KD與太陽將在今夏一起探索交易可能性，目前已有尼克、馬刺、熱火、灰狼、火箭等5隊與他存在「雙向興趣」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

查拉尼亞在本周播出的節目《NBA Today》中指出，太陽目前以杜蘭特、布克（Devin Booker）與畢爾（Bradley Beal）組成的3巨頭組合，未能打出預期戰力，「太陽老闆伊什比亞（Matt Ishbia）展現過極具侵略性的操作風格，願意持續進行調整，但這組核心顯然未達標準。」

查拉尼亞進一步透露，太陽預計在休賽季重塑陣容，杜蘭特可能就是這波重組的起點，「根據我了解，早在2月交易截止日前，灰狼、熱火、尼克、馬刺與火箭這幾隊，就已與杜蘭特存在雙向興趣。我預計這些球隊以及其他潛在買家，今夏將再次加入追逐行列。」

杜蘭特與太陽的合約仍有1年，他的去留成為今年夏天最受矚目的話題之一。查拉尼亞表示，季後賽表現將是關鍵變數，若太陽提前出局，管理層將面臨更大壓力進行改組。

目前太陽戰績僅35勝42敗，排名西區第11，連附加賽區都沒擠進去，與第10的國王有2場勝差，近期已吞下5連敗，接下來還要強碰尼克、勇士、雷霆，4月14日迎戰國王，極可能成為季後賽命運的分水嶺。

雪上加霜的是，杜蘭特日前對上火箭時扭傷左腳踝，目前仍在休養，引發外界猜測他是否已打完在太陽的最後一役。

儘管本季已是杜蘭特生涯第17季，年滿36歲的他依舊是聯盟最具威脅的進攻武器之一，場均貢獻26.6分、6.0籃板、4.2助攻、1.2阻攻，投籃命中率達52.7%，三分命中率更高達43%。