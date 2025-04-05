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37歲柯瑞4天3戰轟125分　主帥柯爾讚嘆：速度仍飛快難以置信

記者游郁香／綜合報導

上個月度過37歲生日的勇士天王柯瑞（Stephen Curry）克服骨盆挫傷復出後，4月份展現極為驚人的火燙手感，面對4天3場高強度的比賽，他場場轟破35分，3戰合計拿下125分，率隊拉出5連勝，保住西區第5的位置，讓主帥柯爾（Steve Kerr）感到敬佩不已，直呼令人難以置信。

柯瑞今日面對強敵金塊，他以24投13中飆出36分、5助攻，三分15投7中，率隊以118比104終止對丹佛的9連敗，也幫助勇士拉出一波5連勝，持續以46勝31敗佔據西區第5，與第3的湖人僅有1場勝差。

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▲▼勇士柯瑞、波傑姆斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞4天3戰合計轟了125分。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞透露，他們非常清楚對金塊已吞下9連敗，因此儘管剛結束長達14天的客場之旅，全隊依舊鬥志滿滿，「能擊敗他們真的很爽，這段時間我們不好過。」

這4天內舉行的3場比賽，37歲的「咖哩大神」分別砍下52分、37分和36分；截至目前為止，柯瑞在4月的場均數據為：41.7分、6.3助攻、5.0籃板、2.3抄截，總計76投39中（51.3%），三分球46投23中（50.0%），罰球25投24中（96.0%）。

▲▼勇士柯瑞、波傑姆斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士終結對金塊的9連敗。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞在密集賽程中仍繳出絕佳表現，讓勇士主帥柯爾讚嘆不已，「他在3座不同城市完成這些成績，而且他今晚看起來速度仍然飛快……以他在場上受到的防守關注來說，這一切真的難以置信。」

在連續擊敗灰熊、湖人與金塊後，核心悍將格林（Draymond Green）對勇士的表現充滿信心，「這只是印證了我們一直相信的事。我們從簽下巴特勒（Jimmy Butler）那一刻就說過，這支球隊的上限是天空。」柯瑞與巴特勒同時出賽時，勇士繳出20勝2敗。

當被問到這支勇士是否具備奪冠水準時，柯瑞回應，「我們正朝那個方向前進。我從這波連勝開始就這麼說了，但我們還有很多工作要做，也確實還得繼續努力。」

關鍵字： NBA勇士柯瑞

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