37歲柯瑞4天3戰轟125分　主帥柯爾讚嘆：速度仍飛快難以置信

Kerr on Steph scoring 125 points in three games in four nights:— 95.7 The Game (@957thegame) April 5, 2025
“In three different cities at 37. He looked so fast out there tonight… Just incredible what he does out there considering how much attention he draws defensively.” pic.twitter.com/yeMgwopvgJ
記者游郁香／綜合報導
上個月度過37歲生日的勇士天王柯瑞（Stephen Curry）克服骨盆挫傷復出後，4月份展現極為驚人的火燙手感，面對4天3場高強度的比賽，他場場轟破35分，3戰合計拿下125分，率隊拉出5連勝，保住西區第5的位置，讓主帥柯爾（Steve Kerr）感到敬佩不已，直呼令人難以置信。
36 Points— Golden State Warriors (@warriors) April 5, 2025
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Another ELECTRIC performance from Stephen Curry ⚡️ pic.twitter.com/zz9TOMQarF
柯瑞今日面對強敵金塊，他以24投13中飆出36分、5助攻，三分15投7中，率隊以118比104終止對丹佛的9連敗，也幫助勇士拉出一波5連勝，持續以46勝31敗佔據西區第5，與第3的湖人僅有1場勝差。
▲勇士一哥柯瑞4天3戰合計轟了125分。（圖／達志影像／美聯社）
柯瑞透露，他們非常清楚對金塊已吞下9連敗，因此儘管剛結束長達14天的客場之旅，全隊依舊鬥志滿滿，「能擊敗他們真的很爽，這段時間我們不好過。」
這4天內舉行的3場比賽，37歲的「咖哩大神」分別砍下52分、37分和36分；截至目前為止，柯瑞在4月的場均數據為：41.7分、6.3助攻、5.0籃板、2.3抄截，總計76投39中（51.3%），三分球46投23中（50.0%），罰球25投24中（96.0%）。
▲勇士終結對金塊的9連敗。（圖／達志影像／美聯社）
柯瑞在密集賽程中仍繳出絕佳表現，讓勇士主帥柯爾讚嘆不已，「他在3座不同城市完成這些成績，而且他今晚看起來速度仍然飛快……以他在場上受到的防守關注來說，這一切真的難以置信。」
在連續擊敗灰熊、湖人與金塊後，核心悍將格林（Draymond Green）對勇士的表現充滿信心，「這只是印證了我們一直相信的事。我們從簽下巴特勒（Jimmy Butler）那一刻就說過，這支球隊的上限是天空。」柯瑞與巴特勒同時出賽時，勇士繳出20勝2敗。
當被問到這支勇士是否具備奪冠水準時，柯瑞回應，「我們正朝那個方向前進。我從這波連勝開始就這麼說了，但我們還有很多工作要做，也確實還得繼續努力。」
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