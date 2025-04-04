37歲柯瑞2戰轟89分創紀錄　勇士勝出僅落後湖人1場勝差

STEPH & LEBRON PUT ON A SHOW IN LA ????



Curry: 37 PTS (25 in 2H), 4 3PM, 6 AST

James: 33 PTS (10-15 FGM), 5 3PM, 9 AST@warriors pulled out the DUB making it 4 in a row! pic.twitter.com/0qTxx2mY5H — NBA (@NBA) April 4, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人今（4）日在主場迎戰勇士，進行本季最後一次交手，也是兩隊分別完成唐西奇（Luka Doncic）與巴特勒（Jimmy Butler）交易後首次對決。兩大天王詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）都轟破30分，不過紫金軍團上半場出現熄火窘境，下半場則在防守端陷入麻煩，勇士最終以123比116帶走勝利。

THIS CURRY PUMP FAKE ????



...then calmly drills the 3 for a game-high 25 on TNT ???? pic.twitter.com/vvy9CaKFzm — NBA (@NBA) April 4, 2025

隨著賽季進入倒數階段，每一場勝負都對季後賽席次有著重大影響。賽前湖人暫居西區第3，領先第5的勇士2場勝差，此役力拚「橫掃」灣區軍團，里夫斯（Austin Reaves）開賽就連續命中兩記底角三分，接著唐西奇切入上籃得手，湖人打出不錯的開局。

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▲勇士天王柯瑞2戰轟89分 。（圖／達志影像／美聯社）

但勇士後場超新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）隨即回敬3記三分球，將比數扳成12平。雙方打出極快的節奏，八村壘主動進攻，迅速拿下7分。詹姆斯在一次切入中遭庫明加（Jonathan Kuminga）手肘擊中腹部，被迫退場治療，所幸最終無礙。不過這次插曲也讓雙方進攻節奏中斷，特別是湖人得分「急凍」，首節結束以22比26落後。

勇士次節趁著湖人進攻端長時間熄火，拉開比分，直到里夫斯在三分外線被犯規，洛城才靠罰球終結得分荒。詹姆斯命中一記三分球後，結束湖人近7分鐘無運動戰進球。不過勇士巴特勒（Jimmy Butler）隨後跳出來接管比賽，率隊將分差拉開至雙位數。

▲湖人一哥詹姆斯攻下33分 。（圖／達志影像／美聯社）

波傑姆斯基與柯瑞也相繼發威，湖人進攻依舊找不到節奏，半場打完已陷入47比60落後。湖人原本一度將分差縮小至10分，但波傑姆斯基在半場結束前命中超遠的壓哨三分，讓勇士帶著60比47、13分領先進入下半場。

下半場開局，詹姆斯主動進攻，湖人曾追到8分差，不過柯瑞馬上以三分還擊。柯瑞第3節持續發威，湖人防守端送給對手太多進攻籃板；唐西奇雖靠罰球取分，但湖人無法有效追近比數，第3節打完仍以77比88落後。

里夫斯在第4節一開局便命中三分，但每當湖人嘗試追分，勇士總能立即回應，包括格林（Draymond Green）也砍進高難度三分，似乎註定這不是湖人的夜晚。

▲勇士後場新星波傑姆斯基手感火燙 。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯與里夫斯連續命中三分試圖進行最後一搏，將分差縮小至7分，但柯瑞關鍵時刻再度挺身而出，連續命中關鍵投籃，為勇士鎖定勝局。灣區大軍最終就以123比116帶走勝利，現在他們以45勝31敗暫居西區第5，僅落後掉到第4的湖人1場勝差。

此役柯瑞飆出37分、6助攻，37歲的他是NBA歷來連2場轟破35分的控衛中，最年長的一位，他前役才砍了52分，最近2戰共拿89分。波傑姆斯基繳出28分、8籃板、6助攻，三分10投8中。

湖人以詹姆斯攻下33分最高，他另有9助攻、5籃板；里夫斯拿下31分、6籃板，三分16投9中；唐西奇貢獻19分、8籃板、7助攻。

▲兩大天王詹姆斯與柯瑞相擁 。（圖／達志影像／美聯社）