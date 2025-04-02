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李雅英再談「坐腿風波」：不舒服的話題就讓它過去吧

▲▼ Fubin Angels李雅英、李珠珢、南珉貞 。（圖／記者王真魚攝）

▲ Fubin Angels李雅英。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／新北報導

台啤永豐雲豹執行長張建偉日前一句「留言破五千，就叫李雅英來坐在群哥跟小左腿上」引發爭議，遭外界批評物化女性，當事人、富邦悍將啦啦隊成員李雅英日前已於IG限動強硬表態「那並不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話」。她今（2）日再次透過受訪回應此事，坦言「有點遺憾」，也希望這樣令人不舒服的話題能儘早劃下句點。

李雅英表示：「我覺得這件事有點遺憾，因為講的人立場可能覺得只是輕鬆開玩笑，但聽的人可能就會不舒服。」雖然她並未實際看過完整影片，但已透過報導與文字了解事件大致經過，也曾於IG限動發表立場。她補充，「我有看到對方的道歉文，我願意相信這是誠懇的道歉，未來希望這種事不要再發生，只要再小心一點就好了。」

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對於風波延燒數日，李雅英2日也坦率表示：「這種不舒服的話題，看的人其實也很累，所以我希望這個話題可以過去了。」她強調，未來會更加努力在本業上展現正面能量，「我想把更正面、努力工作、充滿力量的模樣展現給大家，也想要對一直支持我的人表達感謝。」

李雅英近年在台灣擁有高人氣，甜美外型與活潑個性吸引不少粉絲支持，日前也透露已正式定居台灣，擁有居留證，期望能以啦啦隊員的身分持續在球場與粉絲相伴。

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