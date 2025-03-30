悍將開季傷兵多4位「轉學生」登一軍！尋5號洋投？鋒總幽默回應

▲廖任磊（右）與江國豪（左）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華職棒36年正式開季，富邦悍將30日開季首戰作客台北大巨蛋中信兄弟主場。面對開季投捕陣容多處傷兵，總教練陳金鋒靈活調度，將從休季期間外隊轉隊來的4位球員都納入一軍戰力。

捕手方面，除了主戰戴培峰外，豊瑋和魏全都是首度開季一軍。陳金鋒解釋，主要因張進德和姚冠瑋身體受傷，進度最快也要到4月中旬才能回歸，「豊瑋去年就有在一軍，當然還是以培峰為主，魏全作為替補，守備、配球都還算完成，帶著看看比賽狀況怎麼樣。」二軍則有尚不在註冊名單中的蕭憶銘、楊皓然和盧柏華可供調度。

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投手陣容方面，賴鴻誠、廖任磊、李吳永勤都擠進開季名單，同樣是因為牛棚傷勢較多，包括3位選手（吳世豪、江國豪和岳少華）開骨刺，王尉永、歐書誠在春訓過程中感到不適。洋投方面目前採用2先發1後援配置，由力亞士、魔力藍擔任先發，富藍戈負責後援。陳金鋒表示，本土左投陳仕朋狀況尚未準備好可以比賽，預計4、5月有機會復出；銳歐的投球數也還不到先發的量，需要更多準備時間。

關於是否尋覓「5號洋投」補強，悍將目前陣中只有4位洋投，為六隊外籍選手人數最少。陳金鋒表示球團持續在注意人選、隨時準備補強，更開玩笑地說：「你要祝福我們一點，現在就在找5號。」此外，二軍有兩位日籍育成洋投根岸涼、二宮衣沙貴正在準備中，但由於二軍投手也有傷兵，進度應該沒那麼快。

陳金鋒透露，視球隊戰力和球員狀況需要，未來可能調整為3先發洋投配置，待傷兵陸續回來，投手足夠後，後面的安排也會改變。