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大谷翔平首盜出爐！道奇3轟擒老虎　睽違44年開季5連勝

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇30日與老虎交手，佐佐木朗希未滿2局失2分退場，道奇啟動牛棚車輪戰壓制對手，打線爆發3轟擊退老虎，大谷翔平兩度保送並演出本季首盜，最終道奇以7比3獲勝。

道奇隊自1981年以來，時隔44年再次迎來開幕5連勝，該年道奇也在世界大賽奪冠。根據MLB.com記者藍斯（Sarah Langs）報導，過去曾有3支隊伍在世界大賽冠軍後，開幕賽連勝5場以上，分別是1981年的紐約洋基、1934年的舊金山巨人，以及1985年的底特律老虎。今年的道奇隊成為史上第4支達成此壯舉的球隊。

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首局佐佐木朗希遭到麥金斯崔（Zach McKinstry）、托克森（Spencer Torkelson）、馬高特（Manuel Margot）安打串連掉分，滿壘時又投出保送再失1分。1局下弗里曼（Freddie Freeman）轟陽春砲，追回1分。

佐佐木朗希2局上持續亂流，先投出保送，隨後暴投讓對方上二壘，短暫回穩解決2人，但又對托克森投出保送，教練團這時換投，德雷爾（Jack Dreyer）接替止血。康佛托（Michael Conforto）2局下二壘安打建功，道奇追平為2比2。

5局下道奇攻勢再起，大谷翔平獲得故意四壞保送，形成一三壘有跑者，T.赫南德茲（Teoscar Hernández）適時二壘安打追加2分，超前為4比2。史密斯（Will Smith）6局下轟陽春彈拉開比數，老虎7局上追回1分。

道奇7局下再度狙擊，艾德曼（Tommy Edman）砲轟前田健太，本季第3轟出爐。大谷翔平從前田手中獲得四壞球保送，隨後演出本季首盜，弗里曼掃出二壘安打，讓大谷翔平跑回本壘，拿下第7分。道奇全場7安打，包含弗里曼、史密斯、艾德曼都開轟，發揮火力。大谷翔平中斷開季連續4場安打，不過此役中斷紀錄，2保送上壘，跑回2分。

佐佐木朗希僅投1.2局，投61球，被敲3安打，有4次四壞球保送，失2分，最快球速156公里。隨著佐佐木朗希提前退場，迫使道奇啟用投手車輪戰。德雷爾中繼1.1局無失分，卡斯佩里亞斯（Ben Casparius）、班達（Anthony Banda）接手無失分，賈西亞（Luis García）投2局失1分，再由葉茲更（Kirby Yates）、崔南（Blake Treinen）收尾。

關鍵字： 棒球道奇大谷翔平佐佐木朗希老虎

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