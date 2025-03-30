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遭前隊友無情狂轟！ 柯提斯被叫進辦公室　洋基教頭：他會沒事的

▲▼釀酒人柯提斯（Nestor Cortes）遭洋基5轟黯然退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲釀酒人柯提斯（Nestor Cortes）遭洋基5轟黯然退場。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基狂轟前隊友柯提斯（Nestor Cortes）寫下歷史，賽後馬上被叫進總教練辦公室並婉拒受訪。賈吉（Aaron Judge）三響砲，他賽後透露早已對柯提斯擬定計畫。洋基教頭布恩（Aaron Boone）也相信柯提斯仍具有競爭力，鼓勵他重新振作。

洋基1局下開啟煙火秀，開路先鋒葛斯密特（Paul Goldschmidt）鎖定第1球開轟，貝林傑（Cody Bellinger）第2球開轟，接著第3棒賈吉對第3球開轟。自1988年開始有投球數據記錄以來，首度出現三位打者在對方開場的前三顆球上分別擊出全壘打的情況。此役創下了洋基隊史的新紀錄，因為他們在同一場比賽中總共擊出了九支全壘打，這是隊史新高。過去，洋基的單場全壘打紀錄是8支，這一紀錄分別出現在1939年和2007年。

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「三顆球，三分，這真的很罕見。」點燃煙火秀的開路先鋒葛斯密特表示，「很難有比這更好的開始了，我只是盡量保持我的打擊態度、同樣的心態。幸運的是，我能夠擊中一顆好球。」接棒開轟的貝林傑也提到：「這是一個難以形容的時刻，我們在打完後都在討論這是不是第一次發生，結果它真的是歷史性的。」

賈吉全場三響砲，包含一支滿貫砲，率領洋基20比9大勝。他賽後說，「我們有一個很好的比賽計劃；我們知道奈斯特（Nestor），他是一個會主動攻擊好球帶的投手。所以我們只想要在設定的好球帶積極出棒。」

大聯盟官網描述道，儘管柯提斯在星期四開幕戰時受到了洋基球迷熱烈的歡迎，但當他在第三局退場時，站立的掌聲似乎沒有那麼誠懇。賽後，柯提斯未接受媒體採訪，當時他已經在釀酒人教頭墨菲（Pat Murphy）的辦公室內。透過球隊公關，柯提斯向等待訪問的媒體道歉，並表示將會在下一場比賽前受訪。

「我們在場上是競爭對手，這就是比賽，」洋基教頭布恩說。「我希望他有一個偉大的賽季，沒有理由他不會有一個偉大的賽季。我知道他是那麼有競爭力。如果你在這項運動中待得夠久，便會經歷挫折，這只是其中的一場比賽，他會沒事的。」

關鍵字： 洋基全壘打打擊比賽競爭

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