「K金戰士」打假球後變打假卡！　護國神Q變冷氣工

▲陳致遠在簽賭案後做過許多工作，還與老婆林秀琴成為通告藝人。（圖／CTWANT提供，下同）

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前男籃國手施顏宗去年因涉入假球案，遭中華民國籃球協會決議註銷球員註冊，回歸一般人身分的他，被本刊讀者直擊在一間小吃店工作，態度認真開始新生活。不少球員在離開球場後，從事與運動完全無關的生活；因簽賭案被檢調痛批「極度貪婪無恥」的前職棒球員陳致遠，就曾開餐廳、當通告藝人，還出現在工地工作。

當年的職棒簽賭案震驚全台，陳致遠離開球場後，與同樣陷入假球風暴的曹錦輝共同經營燒烤店，後來與老婆林秀琴成為通告藝人，卻被經紀公司指控無視合約私接工作，向兩人提告求償。去年周思齊引退，陳致遠PO出過往影片引發眾怒，不久後又爆出陳致遠夫妻砸6位數投資港式茶餐廳，卻疑似因「打假卡」被開除，今年林秀琴PO出陳致遠在工地工作的影片，經紀人則回應：「其實只是幫忙家人，有工程要趕、自己也想學點新的技能，將來台東老家要蓋房子自己也可以參與。」

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籃球員戴維斯2011年來台打職籃，並在2013年間放棄美國國籍，成為台灣首位歸化球員，多次代表台灣出賽國際賽事，在球壇有「護國神Q」稱號。但戴維斯在2023年間與前妻發生拉扯被控告家暴，高等法院依過失傷害判處拘役20天並得易科罰金，全案定讞。家暴事件讓戴維斯無法繼續出賽，而他也在IG貼出裝修冷氣，疑似是在當冷氣工的照片，引發網友討論。

▲戴維斯捲入家暴風波後，曾PO出裝修冷氣的照片。

曾效力於新竹街口攻城獅的潘冠翰，2021年因外遇女球迷遭球團開除，2023年判決出爐，除了判准離婚外，他須支付妻子20萬元，判決書中意外提到他目前經營燒烤小吃店，月入有5、6萬元。而去年本刊在台北街頭巧遇潘冠翰，不知是否因投身餐飲業的關係，他比起還是籃球員時，身材略顯發福有些走樣，日子看起來過得滿愜意。

▲潘冠翰因外遇被球團開除，轉為經營燒烤店，並被本刊捕捉到些微發福的模樣。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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