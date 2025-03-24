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道奇日籍三本柱引爆期待　大谷領軍專家看好一數據挑戰歷史

▲▼大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊2025年不僅陣容豪華，更組成罕見的「日籍三本柱」二刀流球星大谷翔平、「日本最強投」山本由伸，以及甫登上大聯盟舞台的「令和怪物」佐佐木朗希。三人不僅成為全球焦點，也被美媒看好有機會在本季攜手締造歷史。

美國職棒大聯盟（MLB）官方網站近日公布由《美國棒球記者協會》（BBWAA）的59位記者與專家進行的年度獎項預測結果。大谷翔平在國聯MVP票選中獲得壓倒性支持，得票數遠超其他選手兩倍以上，成為最被看好的國聯最有價值球員。報導指出：「這樣的結果對任何人來說都不意外，大谷的綜合價值難以取代。」

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大谷去年以54轟、59盜締造震撼成績，WAR值高達9.2。他曾於2023年以二刀流身分創下WAR 10.0的鬼神級表現，今年傷癒復出後可望重拾投手身分，即便無需再現「50-50」壯舉，也已是MVP最熱門人選。

除了MVP呼聲，大谷也被看好能再度拿下國聯全壘打王，成為繼2023、2024年後連三季登頂的強打者。儘管復健與投球訓練可能影響長打產量，但MLB官網認為他依舊具備精英打者的實力。

另一方面，數據專家藍斯（Sarah Langs）也在MLB官網撰文指出，道奇這三位日籍球員有機會締造史無前例的紀錄——成為史上首支有多位日本球員在單季繳出WAR 4.0以上成績的球隊。她指出，若三人皆達成此門檻，將是大聯盟首次出現此等壯舉。

山本由伸去年在日本職棒的WAR為1.8，轉戰大聯盟後成為道奇先發主力，實力有望持續上升。佐佐木朗希則擁有百英哩火球與壓制力，雖初登板控球略有起伏，但潛力驚人，未來表現值得期待。

藍斯補充，一般來說，單季WAR達5.0即被視為明星球員水準，若三人都突破4.0，足以讓道奇戰力更上一層樓，也將讓這支「日系豪華戰艦」寫下嶄新歷史。

關鍵字： MLB大谷翔平山本由伸佐佐木朗希道奇隊

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