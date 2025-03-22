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「左手重砲」林俊易力退巴黎奧運銀牌　挺進瑞士賽4強拚衛冕

▲▼周天成、林俊易。（圖／VCG）

▲「左手重砲」林俊易。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

「左手重砲」林俊易今（22）日凌晨出戰超級300系列瑞士公開賽，碰上去年巴黎奧運銀牌得主、泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），他克服首局慢熱，上半局6比11落後，以21比16後來居上，進入狀態後，次局一路領先，以21比15再下一城，總局數2比0搶下男單4強門票，距離衛冕又近1步。

現年25歲的林俊易目前名列世界第11，近期狀態相當不錯，除了在法國名人賽奪下亞軍，前一站全英公開賽也首次擊敗2屆奧運金牌「龍王」安賽龍，本周則來到瑞士賽尋求衛冕，位居大會第7種子，前2輪賽事分別擊敗「同鄉」戚又仁與蘇力揚。

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林俊易8強賽對上世界第5的泰國強敵昆拉武特，對方是去年巴黎奧運男單銀牌得主，今年曾在印尼大師賽封王，雙方過去4次交手，林俊易以1勝3敗處於劣勢，前一次碰頭是2024年的法國公開賽，當時兩人激戰了68分鐘，林俊易以總局數1比2落敗。

▲台北羽球公開賽，林俊易。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲林俊易。（圖／資料照）

今日凌晨再次交鋒，林俊易開賽還未完全進入狀態，以6比11進入技術暫停，不過暫停過後，他拉出一波8比0反擊，反取得14比11領先，接下來也沒再給對手機會，以21比16後來居上先拿下第1局。

進入次局，林俊易延續首局的逆轉氣勢，一路強壓對手，打出10比2猛攻，儘管一度被追到11比9僅剩2分領先，林俊易下半局穩住陣腳，再次拉開分差，以21比15連拿2局，在鏖戰43分鐘後以直落2挺進4強，距離衛冕冠軍僅差2勝。

林俊易接下來將與世界第17的中國好手翁泓陽爭搶決賽門票，兩人曾對戰過3次，林俊易取得1勝2敗。

除了林俊易之外，台灣還有另外2組男雙闖進此站4強，「李家兄弟」李芳任、李芳至，以21比19、14比21、21比13扳倒印尼第2種子古塔馬（SabarKaryaman Gutama）、伊斯法哈尼（Moh Reza PahleviIsfahani）；劉廣珩、鄭宇倢也以兩個21比18過關。

關鍵字： 羽球瑞士賽林俊易BWF

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