差點搞砸21分領先！關島險勝保生機　中華隊明退泰國就晉級

▲關島主將克魯茲（左）。（圖／取自FIBA官網）

記者游郁香／綜合報導

昨（19）日以40分之差狂輸給中華男籃的關島隊，今（20）日出戰2025 亞洲盃男籃資格賽外卡賽第2戰，面臨非贏不可的壓力，他們一度拉開多達21分領先，決勝節卻遭泰國隊猛烈反撲，在終場前不到 1 分鐘被追到4分差，靠著最後關鍵6罰都命中，終場89比81有驚無險保住晉級希望。

亞洲盃資格賽外卡賽昨日開打，中華隊與關島、泰國同組，3隊爭搶2張正賽門票，身為地主的中華隊前役狂勝關島40分，率先搶下1勝，1敗的關島今日若再輸將提前出局，在退無可退的情況下，全隊今日將士用命，第3節最多曾領先達21分，未料末節遭到泰國猛烈反擊。

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終場前不到 1 分鐘，泰國將比數追至 79比83僅4分差，重燃贏球希望。不過關島幾名主將克魯茲（Jericho Cruz） 、 羅斯（Earnest Ross Jr.）關鍵時刻冷靜應對，團隊在比賽最後 23.7 秒聯手命中 6 記罰球，澆熄泰國反撲氣焰，驚險守住勝果。

這場勝利對關島來說意義重大，尤其是前一天才慘敗給中華隊，他們現在累計1勝1敗，保住了晉級希望，只要明天中華隊擊敗泰國，關島就能攜手台灣一起前進亞洲盃正賽。

此役關島展現更為均衡的進攻火力，克魯茲貢獻 19 分、3 籃板、8 助攻，是球隊最穩定的進攻箭頭。羅斯依舊扮演關鍵角色，攻下 19 分、9 籃板、6 助攻，並在決勝時刻穩住局勢，助隊拿下寶貴勝利。

除了兩大核心球員發揮亮眼，博爾哈（Ben Borja） 也有 15 分、7 籃板 的表現，布拉斯（Joseph Blas Jr.） 三分球 4 投 3 中，貢獻 13 分，詹森（Mark Johnson Jr.） 則攻下 9 分、8 籃板，整體團隊配合度明顯提升，與前一場賽事相比，火力輸出更均衡。