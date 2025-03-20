運動雲

>

差點搞砸21分領先！關島險勝保生機　中華隊明退泰國就晉級

▲▼關島主將克魯茲。（圖／取自FIBA官網）

▲關島主將克魯茲（左）。（圖／取自FIBA官網）

記者游郁香／綜合報導

昨（19）日以40分之差狂輸給中華男籃的關島隊，今（20）日出戰2025 亞洲盃男籃資格賽外卡賽第2戰，面臨非贏不可的壓力，他們一度拉開多達21分領先，決勝節卻遭泰國隊猛烈反撲，在終場前不到 1 分鐘被追到4分差，靠著最後關鍵6罰都命中，終場89比81有驚無險保住晉級希望。

亞洲盃資格賽外卡賽昨日開打，中華隊與關島、泰國同組，3隊爭搶2張正賽門票，身為地主的中華隊前役狂勝關島40分，率先搶下1勝，1敗的關島今日若再輸將提前出局，在退無可退的情況下，全隊今日將士用命，第3節最多曾領先達21分，未料末節遭到泰國猛烈反擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

終場前不到 1 分鐘，泰國將比數追至 79比83僅4分差，重燃贏球希望。不過關島幾名主將克魯茲（Jericho Cruz） 、 羅斯（Earnest Ross Jr.）關鍵時刻冷靜應對，團隊在比賽最後 23.7 秒聯手命中 6 記罰球，澆熄泰國反撲氣焰，驚險守住勝果。

這場勝利對關島來說意義重大，尤其是前一天才慘敗給中華隊，他們現在累計1勝1敗，保住了晉級希望，只要明天中華隊擊敗泰國，關島就能攜手台灣一起前進亞洲盃正賽。

此役關島展現更為均衡的進攻火力，克魯茲貢獻 19 分、3 籃板、8 助攻，是球隊最穩定的進攻箭頭。羅斯依舊扮演關鍵角色，攻下 19 分、9 籃板、6 助攻，並在決勝時刻穩住局勢，助隊拿下寶貴勝利。

除了兩大核心球員發揮亮眼，博爾哈（Ben Borja） 也有 15 分、7 籃板 的表現，布拉斯（Joseph Blas Jr.） 三分球 4 投 3 中，貢獻 13 分，詹森（Mark Johnson Jr.） 則攻下 9 分、8 籃板，整體團隊配合度明顯提升，與前一場賽事相比，火力輸出更均衡。

關鍵字： FIBA亞洲盃資格賽關島泰國中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

周思齊助陣！GOATBROS山羊兄弟成軍 3月21日大巨蛋亮相

周思齊助陣！GOATBROS山羊兄弟成軍 3月21日大巨蛋亮相

NBA衛冕軍塞爾提克易主！破2000億天價出售創北美體壇歷史

NBA衛冕軍塞爾提克易主！破2000億天價出售創北美體壇歷史

張士綸撲壘受傷被抬下場　兄弟球團回報右肩脫臼

張士綸撲壘受傷被抬下場　兄弟球團回報右肩脫臼

「可能吃太多壽司了…」 道奇投手開幕戰前的求救：給我漢堡！

「可能吃太多壽司了…」 道奇投手開幕戰前的求救：給我漢堡！

道奇6比3開幕2連勝！小熊教頭盛讚佐佐木朗希：必須向他致敬

道奇6比3開幕2連勝！小熊教頭盛讚佐佐木朗希：必須向他致敬

大谷翔平開轟後遭敬遠引噓聲！美媒也不滿：才第2場，這也要躲？

大谷翔平開轟後遭敬遠引噓聲！美媒也不滿：才第2場，這也要躲？

井端監督點名五大主力出征WBC 期待大谷翔平領軍

井端監督點名五大主力出征WBC 期待大谷翔平領軍

阿巴西面臨「齋戒月」　飆23分樂當中華隊最佳第六人

阿巴西面臨「齋戒月」　飆23分樂當中華隊最佳第六人

徐基麟右肘開刀本季恐報銷　吳哲源續投Live BP

徐基麟右肘開刀本季恐報銷　吳哲源續投Live BP

大谷翔平開幕戰東京巨蛋開轟　松井秀喜以來第一人

大谷翔平開幕戰東京巨蛋開轟　松井秀喜以來第一人

狗學生見校車來狂搖尾巴　主動上車到專屬座位坐好超級萌XD

熱門新聞

周思齊助陣！GOATBROS山羊兄弟成軍 3月21日大巨蛋亮相

NBA衛冕軍塞爾提克易主！破2000億天價出售創北美體壇歷史

張士綸撲壘受傷被抬下場　兄弟球團回報右肩脫臼

「可能吃太多壽司了…」 道奇投手開幕戰前的求救：給我漢堡！

道奇6比3開幕2連勝！小熊教頭盛讚佐佐木朗希：必須向他致敬

大谷翔平開轟後遭敬遠引噓聲！美媒也不滿：才第2場，這也要躲？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1周思齊助陣！GOATBRO 山羊兄弟成軍

2NBA塞爾提克易主！破2000億出售

3張士綸撲壘受傷被抬下場　兄弟回報右肩脫臼

4道奇投手東京開幕戰前求救：漢堡…

5道奇開幕2連勝！小熊教頭盛讚佐佐木

最新新聞

1塞爾蒂克易主震撼彈

2王政順活棋　不忍張士綸意外受傷

3首披黃衫2.2局丟4分　勝騎士練變速球

4擔心張士綸　平野惠一看勝騎士

5NBA塞爾提克易主！破2000億出售

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366