蔡其昌完成3項重要使命　賴清德：有史以來最好的會長！





▲總統賴清德今天接見冠軍隊伍中信兄弟，稱讚蔡其昌是史上最佳職棒會長。（圖／記者楊舒帆攝）



記者王真魚／綜合報導

總統賴清德今（18）日上午在總統府接見2024年台灣大賽冠軍中信兄弟隊，除向「黃衫軍」表達祝賀之意外，特別讚揚中華職棒會長蔡其昌的貢獻。

賴清德在致詞中強調，蔡其昌擔任職棒會長期間，成功完成三項重要使命，「第一，爭取職棒球團得到稅負減免，建立更好的棒球環境。這件事談了很久，一直到他當會長才完成這個歷史性使命。」

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「第二，讓球迷走進球場，這更不容易。去年進到球場的觀眾達到276萬人次，蔡其昌已經宣示今年要突破300萬人次。」賴清德說。

賴清德特別指出第三項成就更為困難，「在蔡其昌任內，增加兩支職棒球隊，包括回歸的味全龍和新加盟的台鋼雄鷹，讓球隊對戰組合更多元、競爭更激烈，球員交易市場活絡，也讓每一位薪資更加提高，台灣棒球產業規模也更加壯大。」他直呼，「蔡其昌是有史以來表現最好的會長！」

總統也提到，立法院已經三讀通過運動部組織法，今年將正式掛牌，「這運動部未來會和國家運動產業發展中心一起運作，政府會和中職、球員工會、棒協一起努力，除了照顧我們基層棒球、推廣全民運動，也會壯大棒球及其他運動產業，讓每個想要追逐夢想的選手都有機會一圓夢想，也讓國人因為運動更健康、國家更強，讓世界擁抱台灣！」





▲蔡其昌會長。（圖／記者李毓康攝）