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詹皇等8人掛傷號！里夫斯空砍37分　湖人4連敗場外球迷互毆

記者游郁香／綜合報導

湖人今（15）日作客強敵金塊，在兩大王牌詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）都掛傷號，全隊出現多達8名傷兵之下，仍在首節猛灌40分，但次節很快花光領先，終場以126比131苦吞4連敗，跌到了西區第5，賽後兩隊球迷還在場外互毆，傳來陣陣尖叫聲。

▲▼湖人里夫斯、金塊主控莫瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人里夫斯（中）狂砍37分。（圖／達志影像／美聯社）

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本場比賽湖人4名先發主力詹姆斯、唐西奇、八村壘與海耶斯（Jaxson Hayes）全因傷缺陣，替補文森（Gabe Vincent）與芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）同樣無法出戰，多達8人在傷兵名單上，使得陣容捉襟見肘，不過他們仍展現頑強鬥志， 「鄉村Kobe」里夫斯（Austin Reaves）挺身而出。

里夫斯以26投13中，高達5成的命中率猛轟37分，外帶13助攻、8籃板和4抄截，幾乎以一己之力帶領湖人撐到最後。但金塊主控莫瑞（Jamal Murray）再次成為洛城「剋星」，他全場攻下26分，包括關鍵時刻的致命一擊。MVP熱門人選約基奇（Nikola Jokić）則繳出28分、7籃板、5助攻、3抄截的全能表現，率丹佛以5分差取勝。

唐西奇賽前被宣布因「左小腿傷勢管理」與右腳踝扭傷而缺陣，這讓湖人的進攻火力大打折扣，「金童」前役對公鹿才豪取45分，刷新加盟湖人後的最高得分，他披上紫金戰袍後的13場比賽，繳出場均26.1分、8.6籃板和7.6助攻的優異表現。

▲▼湖人里夫斯、金塊主控莫瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊主控莫瑞命中致命一擊。（圖／達志影像／美聯社）

湖人近期狀況急轉直下，在豪取8連勝、16戰14勝的火熱表現後，遭逢了4連敗，其中3場是在詹姆斯因腹股溝拉傷缺陣的情況下吞敗，戰績變成40勝25敗，跌到西區第5，與第2的金塊有著2場勝差。

值得一提的是，賽後兩隊球迷還在場外互毆，多人揮拳相向，有一名湖人迷被金塊迷一拳打到頭上，場面一片混亂，傳出陣陣尖叫聲。

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇唐西奇里夫斯金塊

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