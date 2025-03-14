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NBA準狀元「腳踝不自然扭曲」傷退　一度坐上輪椅嚇壞球迷

記者游郁香／綜合報導

杜克天才弗拉格（Cooper Flagg）被視為今年NBA選秀狀元最大熱門，剛橫掃多個大西洋沿岸聯盟（ACC）獎項的他，今（14）日凌晨出戰ACC錦標賽8強戰卻意外傷退，他次節最後2分多鐘爭搶籃板後，落地時左腳踝扭曲成不自然的角度，隨即痛苦倒地，他一度坐上輪椅，讓現場球迷相當擔心。

杜克大學今日在ACC錦標賽8強戰交手喬治亞理工， 比賽進行到第2節剩下2分46秒，杜克9分落後，弗拉格在奮力抓下籃板後，落地時左腳踝不自然扭曲，他倒在地上痛苦地抓著腳踝，隊友與球隊醫療團隊迅速衝上場檢查，弗拉格雖然站起來，但明顯無法正常行走，跛行回到場邊接受治療。

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▲▼杜克天才弗拉格扭傷左腳踝痛苦倒地。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜克天才弗拉格扭傷左腳踝痛苦倒地。（圖／達志影像／美聯社，下同）

《ESPN》攝影機捕捉到弗拉格坐上輪椅準備進行X光檢查，他的傷勢狀況引起巨大擔憂。所幸經檢查後，這位天才新星返回板凳席，且能夠自行行走，沒有明顯跛行跡象。然而，為了避免傷勢惡化，教練團最終決定讓他本場比賽不再回歸。

杜克總教練夏耶（Jon Scheyer）賽後表示，弗拉格的X光檢查結果為陰性，確定為腳踝扭傷，仍需觀察腫脹情況與後續恢復狀況，「我們需要看看腫脹程度，並根據他的恢復狀況來決定下一步。但我對這支球隊感到自豪，他們在沒有兩名關鍵球員的情況下仍然挺身而出。」

▲▼杜克天才弗拉格扭傷左腳踝痛苦倒地。（圖／達志影像／美聯社）

除了弗拉格之外，杜克此役還折損另一名主力布朗（Maliq Brown），他因肩傷被送往醫院接受治療。杜克在缺少兩大戰將的情況下，仍擊敗喬治亞理工，晉級ACC錦標賽4強。

談到弗拉格是否能參加ACC錦標賽後續比賽時，夏耶直言可能性極低，「老實說，我必須得到休息室所有人的一致認可，才能讓他重新上場，但說實話，這根本不值得冒險。」

「他的腳踝已經開始腫脹，重點不是讓他趕上明天的比賽，而是確保他能在NCAA錦標賽期間恢復健康。」夏耶說，「除非有令人信服的證據顯示他能夠上場，否則我們不會考慮讓他冒險比賽。他本來就幾乎不可能趕上明天的比賽。」

▲▼杜克天才弗拉格扭傷左腳踝痛苦倒地。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBANCAA杜克大學弗拉格Cooper Flagg

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