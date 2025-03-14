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球迷敲碗大聯盟海外賽來台 蔡其昌坦言：2027年前機會不高

▲▼ 蔡其昌 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 蔡其昌談大聯盟比賽來台坦言目前機會低 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／綜合報導

隨著台北大巨蛋正式啟用，台灣球迷對大聯盟（MLB）來台進行海外賽的期待升溫。有球迷在社群平台Thread上向中職會長蔡其昌提問，「台灣有大巨蛋了，什麼時候可以邀請大聯盟來台開幕戰？」引發熱烈討論。

蔡其昌親自留言回應，「除了球團之外，MLB才是決策中心，2027年之前機會不高，因為他們勞資還要談判一次。」 他進一步解釋，「海外賽的成本非常高，因此主辦方要準備充足的銀彈，大巨蛋的門票應該也會賣很高才有機會回本，如果球迷不買單，要有承受巨額虧損的能力。」

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蔡會長補充道，「當然MLB可能還有其他的因素和考量。簡單地回答您，我們都在努力中。」

對此議題，世界棒球經典賽（WBC）總裁史莫（Jim Small）先前也曾在台北大巨蛋舉辦的資格賽開打前表達看法。他當時坦言，未來幾年尚未規劃要在台灣舉辦大聯盟賽事，但期待資格賽後能開啟合作契機。

史莫表示，舉辦大聯盟賽事是一個極為複雜的過程，需多方協商，包括球員工會與聯盟的同意，「接下來幾年，應該是沒有規劃會到台灣來舉辦。」

不過史莫也指出，台北大巨蛋的世界棒球經典賽資格賽，可能成為未來合作的重要起點，「它會是一個起點，畢竟我們也沒有使用過這個球場，或許希望可以透過2月的資格賽，開啟一個新的合作機會，應該是不無可能。但是至於接下來幾年，目前當然不便評論，是沒有特別去規劃。」

▲▼ WBC總裁史莫（Jim Small）受訪時對於即將於台北大巨蛋舉行的賽事以及未來舉辦大聯盟賽事的可能性發表看法。 。（圖／記者王真魚攝）

▲ WBC總裁史莫（Jim Small）受訪時對於即將於台北大巨蛋舉行的賽事以及未來舉辦大聯盟賽事的可能性發表看法 。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 大巨蛋MLB台灣中職WBC

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