前NBA中鋒米勒驚傳死訊　菜鳥季曾與「籃球之神」喬丹爭冠

▲前NBA中鋒米勒驚傳死訊，享年54歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

曾在NBA打滾了9季的中鋒米勒（Oliver Miller）今（13）日驚傳死訊，享年54歲，美國國家籃球退役球員協會（NBRPA）證實了這一消息。206公分的米勒1992年進入NBA，菜鳥季就隨太陽打進總冠軍賽，與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）領軍的公牛爭冠。

米勒出生於德州沃斯堡，大學時期效力於阿肯色大學，在奈史密斯籃球名人堂教練理查森（Nolan Richardson）麾下打球，與同屆球員戴伊（Todd Day）、梅貝瑞（Lee Mayberry）一起帶領球隊進入輝煌時期，連續3年奪得東南聯盟（SEC）例行賽與錦標賽冠軍，並於1990年打進NCAA四強賽。

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▲米勒（中）大學時曾帶領阿肯色大學連續3年奪得東南聯盟例行賽與錦標賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

1992年NBA選秀會，米勒以首輪第22順位被太陽選中，展開他的NBA生涯。他在籃球最高殿堂效力9個賽季，先後為太陽、活塞、暴龍、獨行俠、國王及灰狼等隊效力，生涯場均可繳7.4分、5.9籃板與1.5阻攻。

值得一提的是，他菜鳥季時就隨太陽闖入1993年NBA總冠軍賽，與喬丹領軍的公牛正面交鋒。

身高6呎9吋（約206公分）、體重280磅（約127公斤）的米勒，在生涯後期體重持續攀升，仍展現出優異的籃球智商與傳球視野，在當時的中鋒當中相當罕見。他在2000年離開NBA，輾轉前往波蘭、波多黎各、中國及美國的次級聯賽打球，最終在2003-04賽季重返NBA，為灰狼隊效力，當時已33歲，場均上場10.5分鐘。

退役後，米勒的人生並不順遂，2012年在一場烤肉聚會上涉嫌持槍毆打女友的兄弟，被判一年監禁。據報導，他近年定居於鳳凰城，依靠NBA退休金過著舒適的生活，並與孫兒共度時光，卻在今日傳出死訊。