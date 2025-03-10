早稻田大學台灣第2人！黃鼎仁神宮球場圓夢　未來轉整形外科醫生

▲黃鼎仁（右二）曾來台交流。（圖／頂新和德文教基金會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

在去年東京六大學棒球聯盟完成春秋連霸的早稻田大學棒球隊中，有一位來自台灣的留學生黃鼎仁終於站上了夢想中的明治神宮棒球場投球。他回憶起那天的情景：「真的非常開心，雖然全神貫注到大腦一片空白，但仍能聽見隊友的加油聲。」即將迎來畢業的黃鼎仁，談起這段旅日棒球生涯，仍充滿感觸。

黃鼎仁接受日媒《4years》專訪，回顧旅日生活。2023年9月14日，東京六大學棒球聯盟秋季聯賽開幕戰，早大對上東京大學，黃鼎仁於8局登板，雖然首名打者擊出左外野安打，但隨後製造雙殺與二壘滾地球出局，順利完成個人在神宮球場的初登板。「我一直以來都想像自己站上這座球場的投手丘，很開心能夠達成目標。」當天，他僅用了13球就完成了這次登板，興奮地分享著自己的心情。

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黃鼎仁來自台灣新竹市，從小熱愛棒球，少棒曾在東園國小接受科班訓練，曾參加威力盃等全國賽，不過國小畢業後未延續科班之路，升上新竹高中也是非科班，「我們在台灣算是類似乙組的學校，所以我想去更強的地方挑戰自己。」

黃鼎仁嚮往旅日，高中認真唸書，2020年9月考取早稻田大學國際教養學部，然而因為新冠疫情影響，直到2022年春天才正式來到日本。國際教養學部的課程全英授課，他也在來日後開始學習日語，「剛來的時候完全不會日文，之後才開始學，現在日常生活沒問題。」

談及來日後的適應過程，黃鼎仁表示：「很幸運的是，隊友們都很樂意跟我聊天，大家人都很好！」其中，同梯的石原壯大與學長藤原尚哉因為擅長英語，經常幫助他適應環境。

除了棒球與學業，他還得面對獨立生活的挑戰。「煮飯是最困難的事情之一」，但幸好他從台灣帶來了「大同電鍋」，這個台灣家家戶戶必備的電鍋，讓他能夠輕鬆料理飯、肉、蔬菜等家常菜。此外，他也經常光顧學校附近的定食店「成田屋」，最愛的餐點是麻婆茄子定食。

其實，早稻田大學與台灣棒球的淵源，尤其嘉農出身的吳明捷就讀過早稻田大學。黃鼎仁對這段歷史感到興奮：「我當然知道吳明捷！他的故鄉苗栗離我的家鄉新竹很近，開車大約30分鐘。」他回憶道：「我小六時看過《KANO》這部電影，才對這段歷史有了更深的理解。」

電影中，吳明捷帶領嘉農球隊成長，最終在甲子園大放異彩。現實中，他的家族成員也延續這份棒球與醫學的淵源，「我知道他的孫子在日本當整形外科醫生，我也想走這條路！」

隨著畢業在即，黃鼎仁對未來也有清晰規劃：「我打算回台灣，朝整形外科醫師的目標努力，同時希望能夠成為台日棒球交流的橋樑。」

雖然主業將轉向醫學，但黃鼎仁仍希望持續參與棒球：「目前我也想先在台灣社會人棒球打球，正在查找相關資訊。」3月25日，他將正式參加早稻田大學的畢業典禮，結束這段旅日求學與棒球生涯，開啟嶄新的未來。