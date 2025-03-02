台日夢幻「狐狸舞」嗨翻台北大巨蛋　日球迷驚艷：台灣女孩顏值高

▲日本火腿、統一獅啦啦隊合體表演。（圖／截自統一獅『 Uni-girls 』啦啦隊粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

台北大巨蛋3月1日迎來台灣與日本職棒的友誼交流戰，日本火腿鬥士隊與統一獅隊交手，最終火腿隊以3比0完封獲勝。不過，比賽場上競爭激烈，場邊的應援也成為亮點，火腿官方啦啦隊「Fighters Girl」與統一獅啦啦隊首度聯手，甚至一起跳起了火腿隊的招牌應援舞蹈——「狐狸舞」（きつねダンス），讓日台球迷興奮不已，掀起熱烈討論。

在這場「台灣大賽」中，日本火腿啦啦隊成員身穿藍白相間的制服登場，與身穿亮橘色應援服的統一獅啦啦隊互動，展現不同風格的應援文化。其中，最受矚目的便是火腿啦啦隊帶來的「狐狸舞」，她們還特地戴上狐狸耳朵，與統一啦啦隊成員共同演出，讓整個大巨蛋瞬間變成歡樂派對。

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「狐狸舞」源自2018年一首挪威歌曲《The Fox》，因其魔性舞步與可愛動作，在2022年成為日本火腿隊的應援招牌，深受球迷喜愛。這次火腿啦啦隊將這支舞蹈帶來台灣，並與統一啦啦隊聯手演出，讓不少現場球迷驚喜連連。

據日媒《Full Count》報導日本球迷在社群媒體上留言表示：「台灣啦啦隊顏值太高了，太讓人驚艷！」、「台日啦啦隊一起跳狐狸舞，真的是夢幻聯動！」、「看到統一啦啦隊陪著火腿啦啦隊跳舞，真的很感動。」