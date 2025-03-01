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湖人距西區第3僅差0.5場　八村壘、里夫斯卻爆傷情狀況曝

▲▼湖人里夫斯傷退。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人里夫斯（右）傷退。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人今（1）日在洛杉磯內戰力退快艇，目前以37勝21負名列西區第4，與第3的灰熊也僅有0.5場勝差。不過開心迎接5連勝的同時，卻有2名主力接連倒下，繼混血前鋒八村壘拉傷左膝後，「鄉村Kobe」里夫斯（Austin Reaves）此戰也因小腿不適提前退場，預計接受MRI檢查。

里夫斯在與快艇一戰僅出賽9分鐘便因傷退場，並未再回到場上。根據《ESPN》的報導，他預計進行MRI檢查，確認是否有進一步的問題。儘管照MRI並不一定代表傷勢嚴重，但考慮到里夫斯已是湖人後場不可或缺的關鍵人物，他本季場均出賽時間高達34.7分鐘，此時出現傷情仍讓洛城上下有些憂心。

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湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）賽後表示，是出於「預防性考量」才讓里夫斯提前退場，並強調沒有跡象顯示傷情嚴重。不過，在湖人即將進入密集賽程的情況下，球隊勢必要審慎評估他的傷勢，以免影響長遠表現。

▲▼湖人里夫斯傷退。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人里夫斯傷退。（圖／達志影像／美聯社）

至於八村壘，他在日前對陣灰狼的比賽中遭逢左膝拉傷退場，並於當地時間周五進行MRI檢查。瑞迪克對他的情況表示樂觀，但仍未確定他的回歸時間表。

美國運動醫學專家杰弗里斯（Evan Jeffries）指出，八村壘的傷勢被診斷為髕腱病變（Patellar Tendinopathy），也就是俗稱的「跳躍膝」。這可能是他過去一段時間內一直在忍受的傷勢，而他的復出時間將取決於疼痛程度與耐受度。弗里斯推測，八村壘至少需要一周的時間來減少炎症，之後才能評估何時重返賽場。

▲▼湖人混血前鋒八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人混血前鋒八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

湖人目前正處於關鍵的季後賽卡位戰，球隊的賽程並不輕鬆。在3月11日之前，他們每隔1天就有比賽，之後還將迎來8天內打完6場的魔鬼賽程，當中包含多場「背靠背」賽事。在八村壘與里夫斯雙雙受傷的情況下，湖人勢必需要仰賴天王詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）扛起更重的進攻責任，同時也需要其他輪替球員挺身而出，以維持競爭力。

關鍵字： NBA湖人里夫斯八村壘詹姆斯

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