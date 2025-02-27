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陳柏清敬佩陽岱鋼！台鋼1比8吞敗　洪總：投手要動腦

記者楊舒帆／高雄報導

台鋼雄鷹27日起與日本獨立聯盟Oisix新潟天鵝之皇展開「2025港都台日親善交流戰」，去年12強國手陳柏清掛帥先發，交手陽岱鋼兩打席，讓他直呼，「很榮幸！」

▲陳柏清。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲陳柏清。（圖／台鋼雄鷹提供）

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台鋼由陳柏清主投4局，被敲5安打，失1分，5局起啟動牛棚，許峻暘投1局3分，謝葆錡接替投1局無失分，曾奕翔失3分、郭俞延失1分，最後張誠恩投1局無失分。台鋼雄鷹最終以1比8落敗。

談及投手表現，洪總表示：「柏清只能說普普通通，雖然他們是獨立聯盟，但仍展現出濃厚的日本球風。每個打者都知道該如何打擊，而我們的投手，例如中繼投手，往往一登板就消耗30到40球。」

他進一步補充：「投手應該思考，到底是這顆球好打，還是打者厲害？打者其實在『教你怎麼投球』，但如果還不去思考，就會更難應對。要去分析打者難纏的地方是角度、速度還是控球，動腦才能進步。」

陳柏清與陽岱鋼的對決中，第一打席被敲中外野平飛安打，第二打席則成功製造滾地球形成雙殺。賽後陳柏清表示，很榮幸可以跟學長對決，以前都是在電視上看他比賽，現在能夠對決，是不容易的事。學長在日職打拚多年，打擊時可以看出很自然、很輕鬆。至於第二打席成功以滾地球解決陽岱鋼，陳柏清謙虛地說：他可能沒有掌握到點，不過仍然是很敬佩的學長。

從12強賽對決日本隊的經驗，到這場與Oisix新潟天鵝之皇的交流戰，陳柏清認為：「日本打者的厲害之處，就是即使面對吊球，仍能破壞掉，不容易被三振，總是能把球碰到界外。洪總提醒我們，打者其實在教我們如何投球，因此變化球的犀利度、控球位置都需要更精進。這也是日職打者的特色，他們真的很黏。」

談到目前春訓的進度，陳柏清坦言：「去年打完12強才真正休息，春訓重新啟動後，身體狀況還在調整，還沒恢復到最佳狀態。投球內容也還需要再調整，還有一些缺失，不論是練習或自辦比賽，我都希望能做到最好。」

關鍵字： 棒球台鋼雄鷹陳柏清日本獨立聯盟學習

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