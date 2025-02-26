左投新星林維恩11歲就被美職球探注意　愛搞笑模仿柯文哲很加分

者游郁香／綜合報導

19歲旅美左投林維恩在本屆經典賽資格賽表現讓人眼睛一亮，首戰對西班牙登板中繼1局，飆出3次三振，最快球速達152公里，不少球迷寄望他成為台灣未來的王牌左投。這位小將去年6月與奧克蘭運動家隊簽約，當時運動家的球探部部長希斯洛普（Adam Hislop）曾透露，自己在林維恩11歲時就注意到他。

▲中華隊左投新星林維恩。（圖／記者李毓康攝）

中華隊資格賽首戰5比12慘敗給西班牙，該役中繼登板的林維恩是少數的亮點，他投1局被擊出1支安打，飆出3次三振，最快球速來到152公里，改寫個人新高，賽後中華隊總教練曾豪駒給予高度肯定，「他表現非常突出，他有那個能力，當然以第一次站上國際舞台，有這樣表現未來是可期待的投手。」

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▲中華隊左投新星林維恩。（圖／記者李毓康攝）

不少球迷看好林維恩成為台灣未來的王牌左投，這位19歲小將就讀平鎮高中時，就曾入選U23培訓隊，不過因為調整進度不及，最後由嘉義大學伍立辰遞補。去年6月，他憑藉U18世界盃對荷蘭、南韓兩戰強勢封鎖對手，冠軍戰後援上場也沒失分，獲得美職運動家隊的青睞，簽下一紙總額135萬美元的合約。

林維恩的合約總額超越了郭泓志（125萬美元），成為台灣史上簽約金最高的旅美左投。在加盟記者會上，運動家隊亞太區球探部部長希斯洛普透露，從林維恩11歲時就注意到他，「記得2017年，因為下雨的關係，有一個少棒盃賽（重光盃）在四強賽、冠軍戰同一天，很驚訝同一位投手，兩場投200球，還都贏球。」

▲▼林維恩去年加盟運動家。 （圖／大漢提供）

希斯洛普也提到，林維恩有一項特質很加分，場上很認真私底下卻很會搞笑，「他真的很好笑，看過很多他好笑的一面，大家都知道模仿柯文哲的影片，是最好笑的一段。」

在中華隊順利晉級經典賽正賽後，李東洺在社群媒體上分享了林維恩模仿柯文哲的片段，不到1天有近2萬人按讚，引起了熱議，有球迷在林維恩的貼文下留言，「我爸媽剛剛看到你模仿文哲笑到瘋！」

總結這次的經典賽資格賽之旅，林維恩表示很高興能成為這次中華隊的成員，「這次比賽的經驗對我來說很珍貴，我會努力讓自己更好！期待未來有機會入選，繼續為國效力。謝謝教練以及所有的工作人員，我們一起做到了！」他也真心感謝大家對中華隊的支持，「所有的一切我們都感受得到，謝謝！我們2026見！」