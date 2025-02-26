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韓媒稱中華隊「死裡逃生」避免了悲劇　投手群穩定壓制成功復仇

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

韓國媒體《OSEN》在中華隊昨（25）日出戰附加賽前曾警告，若無法戰勝西班牙，台灣將成為經典賽史上首支無法晉級會內賽的12強冠軍隊伍，「蒙受空前恥辱」。在中華隊以6比3取勝晉級後，《OSEN》稱台灣「死裡逃生」、「避免大災難」，並提到投手群穩定壓制是中華隊能成功復仇的關鍵。

韓媒《OSEN》對中華隊在世界12強登頂後，卻在經典賽資格賽面臨淘汰危機大感意外，並在昨日附加賽開打前警告，台灣若無法前進經典賽正賽，將蒙受空前恥辱，成為WBC史上首支無法晉級會內賽的12強冠軍隊。

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韓媒高度關注中華隊與西班牙的生死戰，在中華隊以6比3順利晉級後，《OSEN》以「死裡逃生的台灣，終於避免大災難！在生死決戰中復仇西班牙，歷經艱辛晉級WBC正賽」為題進行報導，內文提到，「去年在世界12強賽奪冠的台灣隊，這次不再遭遇第二次恥辱。」

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

「由於小組賽曾經慘敗西班牙，這場決戰讓台灣隊承受極大壓力。不過，在3萬5768名爆滿球迷的加油聲中，台灣隊展現韌性，最終復仇成功。」《OSEN》也指出，台灣隊投手群穩定壓制是贏得這場生死戰的關鍵，「台灣隊先發莊陳仲敖主投3局，被擊出4支安打，送出1次三振，失2分。」

「第二任投手徐若熙表現更為出色，主投3.1局，被敲3安（1支全壘打），送出5次三振，僅失1分，成功壓制西班牙反攻氣焰。之後，孫易磊（1.2局，2安打，2次三振，無失分）和終結者曾峻岳（1局，3K，無失分）成功封鎖比賽。」

中華隊克服重重障礙，取得WBC正賽門票，有極高機率被分入C組，屆時將與韓國、日本、澳洲、捷克等隊展開激烈競爭。

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