運動雲

>

滿壘連飆三振！孫易磊曝關鍵策略　《火影忍者》出場曲激發球速

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，孫易磊。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，孫易磊。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

經典賽資格賽25日對戰西班牙，旅日小將孫易磊接替在徐若熙之後登板，雖然遇到小亂流，仍回穩飆三振守住戰局。

孫易磊在一壘有跑者時登板，先投出保送又被敲安打，滿壘局面連飆三振，他坦言，「一開始好球帶沒掌握好，速度不錯，但直球有些往上竄偏高。」不過在捕手蔣少宏喊暫停後，讓自己有時間沉澱調整，因此做出修正。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到兩度關鍵三振，他透露，「對前面打者時，變速球有丟進去，就安心很多，他們對我變速球好像掌握不是很好，節奏被我帶走，最後一顆直球我覺得他打不到，就丟進去。」

孫易磊以育成合約加盟火腿，去年整季都在二軍，他說，「在二軍很少有機會丟到滿場觀眾的比賽，回來台灣大家都認識你，在自己的主場很亢奮。」他也提到這一年的收穫，在資格賽收到成效，「在日職變化球很重要，有灌輸變化球角度和位置，這次就運用很好。」

孫易磊登板時，響起出場樂是《火影忍者》的歌。他解密，「這首歌是我在黑山羊（訓練中心）的傳統，我跟（劉）致榮都是用這首來墊步丟球的練習，主要是投最快球速，放這首歌，就會丟超過自己的球速。」他也自比為主角鳴人，「因為很有自信。」

談到明年經典賽，他表示，「希望可以加入。我不會害怕輸掉這場比賽，更害怕的是離開這支球隊，回到母隊後的孤單感。而且兩次接近自己極速就是在中華隊，這裡是最舒服的球隊。」

關鍵字： 棒球孫易磊經典賽火腿投手

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／曾峻岳KKK！中華隊6比3力克西班牙　晉級2026經典賽

快訊／曾峻岳KKK！中華隊6比3力克西班牙　晉級2026經典賽

「這一球救了台灣！」　宋晟睿超狂美技影片看這裡

「這一球救了台灣！」　宋晟睿超狂美技影片看這裡

快訊／中華隊成功復仇西班牙！勇奪WBC門票　連六屆不缺席

快訊／中華隊成功復仇西班牙！勇奪WBC門票　連六屆不缺席

中華隊搶經典賽正賽門票最後機會！先發打線出爐　高宇杰扛DH

中華隊搶經典賽正賽門票最後機會！先發打線出爐　高宇杰扛DH

韓媒警告中華隊　今晚生死戰若輸將創「前所未有恥辱紀錄」

韓媒警告中華隊　今晚生死戰若輸將創「前所未有恥辱紀錄」

中華隊明關鍵一役！球迷提2點「西班牙虧慘了」　PTT洗版

中華隊明關鍵一役！球迷提2點「西班牙虧慘了」　PTT洗版

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

中華隊對西班牙殊死戰　運彩開盤看好中華隊

中華隊對西班牙殊死戰　運彩開盤看好中華隊

西班牙耗掉3大先發投手！今晚無法上　中華隊「精算」有優勢

西班牙耗掉3大先發投手！今晚無法上　中華隊「精算」有優勢

快訊／中華隊附加賽公布先發投手　莊陳仲敖對決西班牙拉索

快訊／中華隊附加賽公布先發投手　莊陳仲敖對決西班牙拉索

#李威 夫妻列被告！「長髮妻低頭現身」傷害致死15萬元交保

熱門新聞

快訊／曾峻岳KKK！中華隊6比3力克西班牙　晉級2026經典賽

「這一球救了台灣！」　宋晟睿超狂美技影片看這裡

快訊／中華隊成功復仇西班牙！勇奪WBC門票　連六屆不缺席

中華隊搶經典賽正賽門票最後機會！先發打線出爐　高宇杰扛DH

韓媒警告中華隊　今晚生死戰若輸將創「前所未有恥辱紀錄」

中華隊明關鍵一役！球迷提2點「西班牙虧慘了」　PTT洗版

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1台灣6比3勝西班牙！晉級經典賽正賽

2宋晟睿超狂美技影片看這裡

3中華隊奪經典賽門票　連六屆不缺席

4中華隊搶正賽門票！先發打線出爐

5韓媒：台灣若輸將創前所未有恥辱紀錄

最新新聞

1莊陳仲敖完成任務赴MLB春訓會林家正

2孫易磊猛飆2K火影忍者出場曲激發球速

3再掌2026年經典賽兵符？曾總回應了

4西班牙失誤送分哭了　球迷以為重播

5曾子祐全隊唯一未上場　曾總透露原因

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

蹦闆砸6萬8請「收納師」整理　2天後回家驗收：期待感沒到
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366