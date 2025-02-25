滿壘連飆三振！孫易磊曝關鍵策略　《火影忍者》出場曲激發球速

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，孫易磊。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

經典賽資格賽25日對戰西班牙，旅日小將孫易磊接替在徐若熙之後登板，雖然遇到小亂流，仍回穩飆三振守住戰局。

孫易磊在一壘有跑者時登板，先投出保送又被敲安打，滿壘局面連飆三振，他坦言，「一開始好球帶沒掌握好，速度不錯，但直球有些往上竄偏高。」不過在捕手蔣少宏喊暫停後，讓自己有時間沉澱調整，因此做出修正。

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談到兩度關鍵三振，他透露，「對前面打者時，變速球有丟進去，就安心很多，他們對我變速球好像掌握不是很好，節奏被我帶走，最後一顆直球我覺得他打不到，就丟進去。」

孫易磊以育成合約加盟火腿，去年整季都在二軍，他說，「在二軍很少有機會丟到滿場觀眾的比賽，回來台灣大家都認識你，在自己的主場很亢奮。」他也提到這一年的收穫，在資格賽收到成效，「在日職變化球很重要，有灌輸變化球角度和位置，這次就運用很好。」

孫易磊登板時，響起出場樂是《火影忍者》的歌。他解密，「這首歌是我在黑山羊（訓練中心）的傳統，我跟（劉）致榮都是用這首來墊步丟球的練習，主要是投最快球速，放這首歌，就會丟超過自己的球速。」他也自比為主角鳴人，「因為很有自信。」

談到明年經典賽，他表示，「希望可以加入。我不會害怕輸掉這場比賽，更害怕的是離開這支球隊，回到母隊後的孤單感。而且兩次接近自己極速就是在中華隊，這裡是最舒服的球隊。」