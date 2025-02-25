西班牙耗掉3大先發投手！今晚無法上　中華隊「精算」有優勢

▲經典賽門票最後決戰！中華隊莊陳仲敖先發對決西班牙拉索。圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

中華隊今（25）日將與西班牙進行生死戰，爭搶最後一張經典賽門票，儘管首戰雙方對戰時，台灣以5比12慘敗，但西班牙小組賽前3戰為爭分組第一，3位先發投手雷法（Elian Leyva）、奈格林（Yoanner Negrin）和基連（Pablo Guillen）用球數都超過50球，在強制休息的規定下，確定今晚都無法上陣。

本屆經典賽資格賽對投手投球數有嚴格規定，包括單場投滿50球就必須強制休息4天，投滿30球或連2天出賽就需休息1天等。根據以上規則，中華隊今晚的對手西班牙，過去3戰的先發投手雷法、奈格林、基連全都因用球數「爆炸」，今晚確定無法登板。

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▲2025年世界棒球經典賽資格賽西班牙投手拉索。（圖／中華棒協提供）

反觀中華隊，雖然以1勝2敗落入分組第3，不過在教練團精算之下，中華隊是前3戰打完後，唯一沒有投手「投滿50球」的隊伍，今晚生死戰15名投手全員待命，由效力美國職棒運動家旅美小將莊陳仲敖先發，尚未登板的旅日投手孫易磊，以及徐若熙、陳柏毓、曾峻岳等人，皆隨時準備投入戰局，為球隊守住勝利。

西班牙則派出曾登上大聯盟的拉索（Ramon Rosso），他本屆賽會已與中華隊交手一次。21日小組賽中，他在第5局接替先發雷法（Elian Leyva）中繼登板，投3.1局飆出7次三振，僅被林子偉敲出1安，並對李宗賢投出保送，壓制力十足。今晚他再度登場，中華隊打線必須找到突破口，才能成功搶下經典賽門票。