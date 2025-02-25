運動雲

>

西班牙耗掉3大先發投手！今晚無法上　中華隊「精算」有優勢

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

▲經典賽門票最後決戰！中華隊莊陳仲敖先發對決西班牙拉索。圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

中華隊今（25）日將與西班牙進行生死戰，爭搶最後一張經典賽門票，儘管首戰雙方對戰時，台灣以5比12慘敗，但西班牙小組賽前3戰為爭分組第一，3位先發投手雷法（Elian Leyva）、奈格林（Yoanner Negrin）和基連（Pablo Guillen）用球數都超過50球，在強制休息的規定下，確定今晚都無法上陣。

本屆經典賽資格賽對投手投球數有嚴格規定，包括單場投滿50球就必須強制休息4天，投滿30球或連2天出賽就需休息1天等。根據以上規則，中華隊今晚的對手西班牙，過去3戰的先發投手雷法、奈格林、基連全都因用球數「爆炸」，今晚確定無法登板。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2025年世界棒球經典賽資格賽西班牙投手拉索。（圖／中華棒協提供）

▲2025年世界棒球經典賽資格賽西班牙投手拉索。（圖／中華棒協提供）

反觀中華隊，雖然以1勝2敗落入分組第3，不過在教練團精算之下，中華隊是前3戰打完後，唯一沒有投手「投滿50球」的隊伍，今晚生死戰15名投手全員待命，由效力美國職棒運動家旅美小將莊陳仲敖先發，尚未登板的旅日投手孫易磊，以及徐若熙、陳柏毓、曾峻岳等人，皆隨時準備投入戰局，為球隊守住勝利。

西班牙則派出曾登上大聯盟的拉索（Ramon Rosso），他本屆賽會已與中華隊交手一次。21日小組賽中，他在第5局接替先發雷法（Elian Leyva）中繼登板，投3.1局飆出7次三振，僅被林子偉敲出1安，並對李宗賢投出保送，壓制力十足。今晚他再度登場，中華隊打線必須找到突破口，才能成功搶下經典賽門票。

關鍵字： WBC資格賽中華隊經典賽資格賽CT

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中華隊明關鍵一役！球迷提2點「西班牙虧慘了」　PTT洗版

中華隊明關鍵一役！球迷提2點「西班牙虧慘了」　PTT洗版

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

快訊／中華隊附加賽公布先發投手　莊陳仲敖對決西班牙拉索

快訊／中華隊附加賽公布先發投手　莊陳仲敖對決西班牙拉索

中華隊淘汰危機　韓媒震驚：「丟臉丟大了」真的是12強冠軍？

中華隊淘汰危機　韓媒震驚：「丟臉丟大了」真的是12強冠軍？

台灣迎戰西班牙殊死戰　球評解析3大關鍵：最大優勢是投手

台灣迎戰西班牙殊死戰　球評解析3大關鍵：最大優勢是投手

中華隊對西班牙殊死戰　運彩開盤看好中華隊

中華隊對西班牙殊死戰　運彩開盤看好中華隊

挺中華隊！安芝儇特地飛來台灣加油：希望你們不要放棄

挺中華隊！安芝儇特地飛來台灣加油：希望你們不要放棄

瓊斯盃男籃戰將「紐西蘭藤真」布雷斯威爾　心臟問題驚傳46歲逝世

瓊斯盃男籃戰將「紐西蘭藤真」布雷斯威爾　心臟問題驚傳46歲逝世

經典賽門票最終決戰！莊陳仲敖先發 轉播資訊一次看

經典賽門票最終決戰！莊陳仲敖先發 轉播資訊一次看

西班牙耗掉3大先發投手！今晚無法上　中華隊「精算」有優勢

西班牙耗掉3大先發投手！今晚無法上　中華隊「精算」有優勢

諷急診醫師「小腦袋」　林靜儀：用詞我虛心檢討

熱門新聞

中華隊明關鍵一役！球迷提2點「西班牙虧慘了」　PTT洗版

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

快訊／中華隊附加賽公布先發投手　莊陳仲敖對決西班牙拉索

中華隊淘汰危機　韓媒震驚：「丟臉丟大了」真的是12強冠軍？

台灣迎戰西班牙殊死戰　球評解析3大關鍵：最大優勢是投手

中華隊對西班牙殊死戰　運彩開盤看好中華隊

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1中華隊明關鍵一役！球迷提2點「西班牙虧慘了」

2中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

3中華附加賽先發　莊陳仲敖對拉索

4台灣淘汰危機　韓媒震驚：真的是12強冠軍？

5台灣迎戰西班牙殊死戰　球評解析3大關鍵

最新新聞

1投打數據曝缺點　中華隊力抗西班牙關鍵

2666幸運骰再現！郭俊麟為中華隊加油

3西班牙WBC資格賽「大翻車」有前例

4運彩開盤看好中華隊

5達美樂看板「BG」帶衰中華隊？小編偷改「骰到6」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366