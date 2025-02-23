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太陽近8戰吞7敗！變陣有奇效　畢爾「重回先發」擊敗公牛

▲太陽畢爾。（圖／路透）

▲畢爾重新回到太陽先發陣容。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

太陽在過去8場比賽中輸掉了7場，今（23）日他們決定變陣，把得分好手畢爾（Bradley Beal）調整回先發陣容，並下放瓊斯（Tyus Jones）至替補，此異動最終成功奏效，畢爾本場砍下25分、4助攻，幫助太陽成功擊敗公牛。

本場是畢爾自台灣時間1月5日以來的首次先發，在此次陣容調整之前，瓊斯本賽季出戰54場全都擔任先發。賽前被問及是否可能讓畢爾取代瓊斯先發時，總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）並未透露這一變動，但他表示球隊「一直在考慮不同的組合」。

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今天畢爾與布克（Devin Booker）、歐尼爾（Royce O'Neale）、杜蘭特（Kevin Durant）、理查茲（Nick Richards）一起先發登場，場上沒有傳統控球後衛，這和佛蓋爾（Frank Vogel）執教的2023-24賽季太陽的陣容結構相同。

▲太陽畢爾。（圖／路透）

▲太陽畢爾（中）。（圖／路透）

巴登霍澤表示，「畢爾一直在扮演替補控球後衛的角色，而畢爾和布克一起在場上，還有艾倫（Grayson Allen），我認為這些球員都能處理球。」他接著說，「所以我一直在考慮、一直在嘗試找出我們的最佳搭配，也相信畢爾和布克在控球方面的能力，瓊斯在替補能為我們帶來的貢獻。」

此異動最有趣的地方在於，太陽隊選擇讓瓊斯替補，而不是下放其他人。去年夏天，瓊斯同意以底薪加盟太陽隊，當時他透露太陽向他承諾會讓他在球隊中擔任先發，然而，瓊斯現在暫時已不再是先發球員。

關鍵字： NBA畢爾瓊斯太陽

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