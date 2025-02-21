川普宣布為Kobe立雕像！與金恩博士、拳王阿里同列「英雄花園」

BREAKING: President Donald Trump has announced Kobe Bryant will receive a statue at the new ‘National Garden of American Heroes,’ alongside the likes of Jackie Robinson, Muhammad Ali, Martin Luther King Jr., Harriet Tubman, Rosa Parks, Aretha Franklin, Billie Holiday, Coretta… pic.twitter.com/oeJrR41MoS — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) February 20, 2025

記者游郁香／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今（21）日宣布，已故NBA湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）將被授予「美國英雄國家花園」（National Garden of American Heroes）雕像，以紀念他在體壇及美國文化上的卓越貢獻。這項消息於黑人歷史月（Black History Month）期間公布，象徵Kobe在美國歷史中的重要地位。

President Trump announces the National Garden of American Heroes will have the following statues of African American icons:



- Harriet Tubman

- Rosa Parks

- Billie Holiday

- Aretha Franklin

- Coretta Scott King

- Frederick Douglass

- Jackie Robinson

- Martin Luther King Jr.

-… pic.twitter.com/DE0W7wuv8n — Benny Johnson (@bennyjohnson) February 20, 2025

布萊恩將與美國歷史上的其他傑出人物並列，包括民權領袖馬丁・路德・金恩博士（Dr. Martin Luther King Jr.）以及傳奇拳王阿里（Muhammad Ali），共同入駐位於華盛頓特區國家廣場（National Mall）的這座紀念園區。

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▲川普將為已故湖人傳奇布萊恩立雕像。（圖／達志影像／美聯社）

「美國英雄國家花園」是川普於2020年啟動的歷史計畫，旨在表彰各領域最受尊敬的美國英雄，透過雕像、銘牌等方式永存他們對美國社會的影響。布萊恩不僅是體壇傳奇，他的影響力更遠遠超越籃球場，體現了美國精神與文化的重要價值。

身為5屆NBA總冠軍、18屆全明星成員、2008年MVP以及兩屆奧運金牌得主，布萊恩的籃球成就已足以奠定他的歷史地位。然而，他在場外的貢獻同樣令人敬佩，「曼巴精神」（Mamba Mentality）不僅鼓舞了無數運動員，更傳遞了堅持、紀律與卓越的價值觀，在他離世後持續影響著全世界的人們。

▲布萊恩與二女兒吉安娜在墜機意外中不幸喪生。（圖／CFP）

布萊恩生前積極推動女性運動發展，並以其影響力支持年輕運動員成長，其中包括他的女兒吉安娜（Gigi Bryant），他的努力與倡導，使運動場域成為更具包容性與啟發性的環境，進一步提升了運動員發聲的權力。

布萊恩的雕像將與阿里等體壇傳奇一同矗立，成為未來世代的象徵，提醒世界他不僅是籃球史上最偉大的球員之一，更是一位啟發人心的美國英雄。他的精神與貢獻將永遠銘刻於美國歷史中，鼓勵無數人勇敢追夢、超越界限，延續他的傳奇。

▲布萊恩的曼巴精神持續影響這個世界。（圖／達志影像／美聯社）