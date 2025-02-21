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川普宣布為Kobe立雕像！與金恩博士、拳王阿里同列「英雄花園」

記者游郁香／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今（21）日宣布，已故NBA湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）將被授予「美國英雄國家花園」（National Garden of American Heroes）雕像，以紀念他在體壇及美國文化上的卓越貢獻。這項消息於黑人歷史月（Black History Month）期間公布，象徵Kobe在美國歷史中的重要地位。

布萊恩將與美國歷史上的其他傑出人物並列，包括民權領袖馬丁・路德・金恩博士（Dr. Martin Luther King Jr.）以及傳奇拳王阿里（Muhammad Ali），共同入駐位於華盛頓特區國家廣場（National Mall）的這座紀念園區。

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▲湖人布萊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普將為已故湖人傳奇布萊恩立雕像。（圖／達志影像／美聯社）

「美國英雄國家花園」是川普於2020年啟動的歷史計畫，旨在表彰各領域最受尊敬的美國英雄，透過雕像、銘牌等方式永存他們對美國社會的影響。布萊恩不僅是體壇傳奇，他的影響力更遠遠超越籃球場，體現了美國精神與文化的重要價值。

身為5屆NBA總冠軍、18屆全明星成員、2008年MVP以及兩屆奧運金牌得主，布萊恩的籃球成就已足以奠定他的歷史地位。然而，他在場外的貢獻同樣令人敬佩，「曼巴精神」（Mamba Mentality）不僅鼓舞了無數運動員，更傳遞了堅持、紀律與卓越的價值觀，在他離世後持續影響著全世界的人們。

▲▼湖人詹姆斯、布萊恩。（圖／CFP）

▲布萊恩與二女兒吉安娜在墜機意外中不幸喪生。（圖／CFP）

布萊恩生前積極推動女性運動發展，並以其影響力支持年輕運動員成長，其中包括他的女兒吉安娜（Gigi Bryant），他的努力與倡導，使運動場域成為更具包容性與啟發性的環境，進一步提升了運動員發聲的權力。

布萊恩的雕像將與阿里等體壇傳奇一同矗立，成為未來世代的象徵，提醒世界他不僅是籃球史上最偉大的球員之一，更是一位啟發人心的美國英雄。他的精神與貢獻將永遠銘刻於美國歷史中，鼓勵無數人勇敢追夢、超越界限，延續他的傳奇。

▲▼湖人傳奇布萊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲布萊恩的曼巴精神持續影響這個世界。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： Kobe Bryant湖人LakersNBA美國英雄國家花園布萊恩川普

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