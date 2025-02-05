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又有重磅3方交易醞釀中？杜蘭特回勇士、巴特勒去太陽方案曝

▲杜蘭特傷癒復出首戰就領軍以27分之差打爆湖人。（圖／路透）

▲太陽頭牌杜蘭特可能被交易？（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

太陽頭牌杜蘭特（Kevin Durant）可能成為下一個被交易的天王巨星？根據NBA名記者史坦（Marc Stein）的消息，聯盟內部普遍認為太陽可能會交易杜蘭特，傳出勇士、火箭和獨行俠都有意爭取他，甚至可能出現牽涉杜蘭特、熱火一哥巴特勒（Jimmy Butler）及勇士主力威金斯（ Andrew Wiggins）的3方重磅交易。

消息人士告訴《Hoops Wire》，勇士正積極尋求透過交易與杜蘭特重聚，他曾在2016-17賽季至2018-19賽季為灣區大軍效力，幫助球隊完成2連霸，並2度獲頒FMVP。

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▲太陽杜蘭特、理查茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽頭牌杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

另一位資深記者費雪（Jake Fischer）指出，杜蘭特知道太陽正在聆聽關於自己的報價，「值得注意的是，太陽預計在同意交易他之前會設定非常高的要價。我們談論的是大量的選秀資產和高評價的年輕人才。」他還提到，太陽對灣區「前場大物」庫明加（Jonathan Kuminga）有一定的興趣。

《TheAthletic》更報導，勇士、太陽和熱火已經討論過一筆3方交易，這筆交易將把威金斯送到熱火，並將巴特勒送往太陽，「勇士和太陽的薪資結構都很複雜，但兩支球隊的管理層都表現出願意支付高薪以獲得他們心儀的球員。如果勇士決定執行一筆以威金斯為中心的交易，這將有助於巴特勒前往鳳凰城。」

▲熱火巴特勒。（圖／路透）

▲熱火一哥巴特勒。（圖／路透）

《Hoops Wire》報導，可能會出現一筆重磅3方交易，杜蘭特到勇士、威金斯去熱火，而巴特勒如願降臨鳳凰城，最近多家美國媒體都披露，巴特勒一心只想為太陽效力。

太陽3巨頭杜蘭特、布克（Devin Booker）和畢爾（Bradley Beal）的搭配成效不如預期，他們去年在季後賽首輪就被灰狼橫掃，本季至今也只取得25勝24敗的成績，暫居西區第10。

身為NBA史上最偉大的球員之一，杜蘭特本季場均能砍26.9分，6.1籃板和4.2助攻，投籃命中率52.4%、三分球命中率39.8%、罰球命中率82.7%。

▲▼勇士威金斯。（圖／路透）

▲勇士威金斯。（圖／路透）

關鍵字： NBA太陽杜蘭特熱火巴特勒勇士威金斯交易

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