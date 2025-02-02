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宋嘉翔大方談喜訊　古久保健二虧：跑那麼慢結婚這麼快

▲▼一粒。（圖／翻攝自Instagram／9y9j）

▲樂天桃猿捕手宋嘉翔在大年初一宣布與台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars成員一粒（趙宜莉）的雙胞胎姊姊Joy登記結婚，今（2）日開訓時大方分享心情。（圖／翻攝自Instagram／9y9j）

記者王真魚／嘉義報導

樂天桃猿捕手宋嘉翔在大年初一宣布與台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars成員一粒（趙宜莉）的雙胞胎姊姊Joy登記結婚，今（2）日開訓時大方分享心情。總教練古久保健二還打趣虧他：「你跑那麼慢，想不到結婚這麼快。」

「一直有在想（結婚）這件事。」宋嘉翔笑說，自己也是第一次求婚沒有經驗，如今成功抱得美人歸，感到更有安定感，「感覺這條路不是自己而已，而是有人陪你一起拚。」他表示，兩人個性相近，三觀吻合，平常也不太會吵架，認定Joy就是想要共度未來的另一半。

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值得一提的是，Wing Stars成員一粒及台鋼雄鷹選手黃劼希一同擔任結婚證人，兩人意外引發猜測。一粒姐姐日前已在在社群表示「（他們）被我們抓來當證人，別擔心寶貝是大家的！」

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宋嘉翔今天受訪也澄清，黃劼希是穀保家商同窗，「那時他也在高雄，秋訓期間就有聊到，之後結婚要找他當證婚人。」至於婚宴，他表示可能要等到年底休賽季才能舉行。

對於結婚消息受到矚目，被稱為「國民姐夫」是否有壓力，宋嘉翔直言，當初只是單純想分享喜訊，沒想過會有這麼多關注。」隨即笑說，「我老婆也沒預料到，但因為先前就有類似經驗，現在比較能適應了。」

談到新賽季目標，宋嘉翔坦言去年表現不太理想，「尤其是打擊部分，雖然守備比前一年進步很多，但今年希望攻守兩端都能更平均一點。」

回應古久保健二對守備的期許，宋嘉翔表示，「希望自己可以更穩定，不要起伏太大。」他也為新球季設定目標，「春訓期間要全方位加強，包括接球、擋球、引導、傳球等守備技巧都要更上層樓，打擊方面則朝向廣角打者發展，不再侷限在特定球路。」

▲▼ 肯特、宋嘉翔 。（圖／樂天桃猿提供）

▲宋嘉翔被總教練虧。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 桃猿結婚捕手古久保新賽季

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