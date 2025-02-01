NBA上半季亮點／3天王夢幻合體奧運摘金　柯瑞讓法國麥當勞崩潰

▲勇士天王柯瑞迎來生涯首面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA 3大天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)和杜蘭特(Kevin Durant)去年夏天在巴黎奧運夢幻合體，攜手率領美國男籃完成5連霸壯舉，「咖哩大神」在金牌戰最後3分鐘連砍4顆關鍵三分，直接粉碎地主法國男籃的奪金希望，讓法國當地麥當勞崩潰，聲稱要換掉「經典咖哩」醬包至少4年。

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▲詹姆斯與柯瑞在巴黎奧運合體。（圖／達志影像／美聯社）

美國隊12人名單中有11位NBA全明星球員，「星光熠熠」的程度讓這支球隊不斷被拿來與1992年的夢幻隊相比，尤其當今3大天王詹姆斯、柯瑞和杜蘭特合體，更是話題不斷。不過美國隊4強賽最多曾落後塞爾維亞17分，靠著柯瑞、詹皇聯手發威之下，才逆轉挺進金牌戰。

▲杜蘭特生涯第4度奧運摘金。（圖／路透）

柯瑞在本屆奧運最後2戰重拾「咖哩大神」本色，2戰轟了60分，包辦17顆三分彈，金牌戰最後3分鐘更是連發4顆致命的三分彈，終場前33秒的三分將差距擴大到9分，粉碎了地主法國的金牌美夢，幫助美國男籃順利完成5連霸。

▲柯瑞金牌戰「三分神蹟」近百萬人讚嘆。（圖／路透）

值得一提的是，柯瑞金牌戰還有一次在底角面對224公分「法國怪物」溫班亞瑪的防守，仍舊出手三分，球越過了奮力跳起來防守的「斑馬」，最後進到籃框，勇士官方社群媒體分享了這個「神蹟」畫面，引來近百萬人讚嘆。

法國男籃金牌夢碎，當地麥當勞在社群媒體上崩潰表示，考慮換掉「經典咖哩」醬包，還特別強調，「至少4年。」也就是要到下屆洛杉磯奧運，傷心之餘還保有幽默感，令人莞爾。

法國男籃已經連2屆在奧運金牌戰不敵美國男籃，他們會感到失望不難理解，不過面對柯瑞的「無解三分」，也只能低頭認輸，這位NBA歷史三分球王生涯上演過無數次的「神蹟」，將卸下美國隊兵符的勇士主帥柯爾(Steve Kerr)讚嘆地說，「我已經看過柯瑞幾次這樣的表現，但每次看都覺得新鮮。」

▲勇士天王柯瑞迎來生涯首面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）