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NBA上半季亮點／綠軍一哥獲NBA史上最大合約　坦圖102億續約

▲▼塞爾提克坦圖砍43分大三元，追上32年前柏德紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克一哥坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA史上最大合約在去年7月誕生，塞爾提克一哥坦圖(Jayson Tatum)率隊贏得隊史第18冠「超車」宿敵湖人後，獲得一紙5年3.14億美元(約102億台幣)的超級頂薪合約，創下NBA史上最大合約紀錄。

坦圖自2017年加盟塞爾提克以來，連打了7年季後賽，從未缺席過任何一場，去年總算一圓冠軍夢，他總決賽繳出場均22.2分、7.8籃板和7.2助攻，雖在FMVP票選中不敵搭檔布朗(Jaylen Brown)，但綠衫軍能贏得隊史第18冠，他絕對功不可沒。

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▲▼塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

去年總冠軍賽G5是坦圖生涯第113場季後賽，在史上26歲以下的球員中，僅次於「法國跑車」帕克(Tony Parker)的122場以及「黑曼巴」布萊恩(Kobe Bryant)的119場。坦圖季後賽累計68勝，在所有未滿27歲球員中則排在第4，前3名為布萊恩的76勝、帕克的75勝和魔術強森(Magic Johnson)的70勝。

波士頓去年7月開出5年3.14億美元(約102億台幣)的超級頂薪與坦圖續約，創下NBA史上最大合約紀錄，這紙合約包含球員選項，刷新上季FMVP布朗(Jaylen Brown)2023年夏天簽下的5年3.04億美元(約98.4億台幣)天價合約紀錄。

坦圖新合約細節
2025-26賽季：5412.6450萬美元
2026-27賽季：5845.6566萬美元
2027-28賽季：6278.6682萬美元
2028-29賽季：6711.6798萬美元
2029-30賽季：7144.6914萬美元

▲賽爾提克坦圖、懷特，溜馬哈利伯頓。（圖／路透）

▲塞爾提克坦圖。（圖／路透）

關鍵字： NBA塞爾提克坦圖

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