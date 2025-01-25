NBA總裁首認三分球太氾濫：我正在聽取意見　考慮修改規則

▲NBA主席席爾瓦（Adam Silver）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）在巴黎記者會上談及三分球議題，首次公開承認可能需要調整規則。

「我在聆聽批評聲音，不想過度反應，但確實可能需要做出一些調整。」席爾瓦用4分半時間詳述聯盟立場，但坦言「目前尚不確定該如何調整」。

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今年NBA賽季初期收視率下滑18%，直到聖誕大戰才回升。席爾瓦表示，「數據分析」已經影響了多種運動，並指出塞爾提克隊在賽季初創下歷史性的遠投記錄後，已經降低了對三分球的依賴。

席爾瓦進一步指出，除了投籃型態，聯盟過去為保護「技巧面」而過度限制身體對抗，去年已開始允許防守方更多身體接觸。

他以巴黎奧運男籃四強和決賽為例，「沒人說那些比賽的三分球太多了。」但他強調，作為總裁必須聆聽球迷意見，確保NBA產品「最具吸引力」。

「我認為球迷反應的不只是投籃距離，而是在乎投籃的難度。球迷喜歡籃球中的身體對抗，我們不該失去這點。」

愛荷華大學女籃球星克拉克（Caitlin Clark）也對此發表看法，「一般球迷可能不了解NBA球員有多厲害，誤以為他們『沒在拚』。我保證他們都很努力，只是他們太強了，看起來才像沒在拚。」她認為，這與比賽型態改變有關，「我沒經歷過更具對抗性的年代，但技術層面的改變也造就了現在的風格。」

