經典賽臺灣區資格賽售票資訊公布！24位啦啦隊女孩揭曉

▲經典賽資格賽A組售票資訊 。（圖／主辦單位提供）

記者王真魚／台北報導

2025年第6屆世界棒球經典賽臺灣區資格賽將於2月21日至2月25日在臺北大巨蛋登場，今(22)日舉行賽事活動售票記者會，由教育部體育署房瑞文副署長、中華民國棒球協會高人傑常務理事、臺北市體育局王泓翔局長與世界棒球經典賽總裁Jim Small共同揭開序幕。今日記者會上也公布賽事售票資訊。

2025第6屆世界棒球經典賽臺灣區資格賽共有4支隊伍於臺北大巨蛋進行賽事，爭取2026第6屆世界棒球經典賽的晉級資格，對戰組合由西班牙、南非、尼加拉瓜與中華隊進行賽事，於2月21日至2月23日進行6場賽事，對戰排名順序第一之隊伍即獲得一席晉級資格，排名第二與第三之隊伍於2月25日再進行一場排名賽事，由獲勝隊伍取得最後一席晉級資格。本屆賽事由中國信託獨家冠名贊助「中國信託獨家冠名贊助2025世界棒球經典賽臺灣區資格賽」，中國信託從基層棒球培育開始資助各級國內外賽事，致力於臺灣棒球發展。

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2025第6屆世界棒球經典賽臺灣區資格賽2月21日至23日賽程將分成9種票價售票，並以全日票販售，球迷朋友購買當天全日票可以觀看當日兩場賽事（午、晚場），全場票價從$280元至$2980元，分別為經典應援席$2,980元、戰力應援席$2,680元、夠資格應援席$2,680元、B1內野一般區$2,080元、B1外野一般區$1,280元、L2內野中央區$2,280元、L2內野一般區$1,880元、L2外野一般區$680元、L4內野一般區$880元、L5內野中央區$480與L5內野一般區$280元，其中最熱門B1應援席（區域105-121），將另外獲得應援席專屬贈品，每日賽程各有不同好禮，2月21日應援法批與應援球衣擦手巾、2月22日應援法批與應援小旗與2月23日應援法批與應援扇子；2月25日排名賽採均一價$500元，開放B1區域供球迷朋友購買。本次賽事全場次全區域入場即贈經典賽限定「造型風車」乙支，極具收藏意義。

而在賽事現場更由所屬於6支中職球團的應援團長與24位啦啦隊女孩組成「CT Amaze」應援團，將在臺北大巨蛋展現臺灣獨特的應援風格，共襄盛舉為中華隊應援打氣。延續中華隊奪冠金牌應援團陣容，邀請到小白、Travis、勛雞、York與Aby出席擔任應援團團長，與峮峮、林襄、籃籃、慈妹、瑟七、一粒、小映、斐棋、Joy、秀秀子、Jessy、孟潔、嘎琳、妡0、林浠、畇二、林可、君白、霖霖、口水、岱縈、侯芳、潔米與螢螢共計24名啦啦隊女孩共同為中華隊應援。

中華民國棒球協會高人傑常務理事表示：「世界12強棒球錦標賽，中華隊獲得佳績，讓我們一次又一次的呈現最佳的表現在國人面前，並代表辜理事長感謝臺北市政府與各方贊助商對於國際賽事的支持，我們更期待在這次世界棒球經典賽臺灣區資格賽能夠順利圓滿達成。」

世界棒球經典賽總裁JimSmall更於致詞前以臺語向大家問好：「這次將是第4次在臺灣舉行世界棒球經典賽的相關賽事，我們能夠在臺灣感受到球迷對於棒球賽事的熱情與喜愛，非常感謝中華民國棒球協會、臺北市政府、悍創運動行銷對於賽事的承辦，非常謝謝大家讓賽事能夠蓬勃發展。中國信託更是多次冠名贊助賽事，推動世界棒球經典賽的舉行，讓我們一起期待這次的賽事。」

教育部體育署房瑞文副署長：「很榮幸這次將國際賽事邀請到臺灣舉行，非常感謝各單位的努力，讓我們一起期待這次的精彩賽事，更希望未來能夠讓更豐富的國際賽在臺灣舉行。」

賽事贊助商——安麗紐崔萊共同為2025第6屆世界棒球經典賽資格賽臺灣預賽加油應援，熱愛棒球的安麗紐崔萊不僅為本屆賽事提供贊助，更加碼連續三年贊助中華隊及中華民國棒球協會，將成為中華隊唯一指定營養補充品品牌。安麗紐崔萊期許健康的冠軍體質可以從小扎根培養，將協助每一位優秀的選手接棒未來，不只提供來自大自然最好的影養，更提供安全有保障的產品，經過NSF美國國家衛生基金會認證，給選手最安心的保障。

官方指定航空公司——長榮航空，長榮航空向來支持體育發展不遺餘力，此次也特別感謝長榮航空作為官方指定航空公司，贊助機票協助賽事工作團隊順利往返，展現對體育賽事一貫的支持與關注。長榮航空的加入為賽事提供了重要的助力，未來長榮航空也會繼續支持各項體育賽事，助中華健兒爭取佳績，與全民一起為中華隊加油喝采。

相關售票資訊請洽拓元售票網站(https://tixcraft.com/activity/detail/25_wbcq)。

▲賽事現場更由所屬於6支中職球團的應援團長與24位啦啦隊女孩組成「CT Amaze」應援團，將在臺北大巨蛋展現臺灣獨特的應援風格，共襄盛舉為中華隊應援打氣。 。（圖／主辦單位提供）

