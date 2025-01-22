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莊陳仲敖首獲大聯盟春訓仍會打資格賽？ 曾總：球團願放人

▲U23世界盃，中華隊終結者莊陳仲敖。（圖／記者林敬旻攝）

▲莊陳仲敖仍有望返台效力參加經典賽資格賽。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

24歲旅美投手莊陳仲敖於去年小聯盟表現亮眼，成功吸引運動家隊的肯定，將首次獲邀參加大聯盟春訓。對於是否影響能為中華隊效力，總教練曾豪駒在今日受訪時表達高度期待，並透露運動家隊已有初步回應，願意放人參賽。

曾豪駒表示，聽聞莊陳仲敖獲得大聯盟春訓機會感到非常高興，這是非常值得祝賀的事情，也期待他能回國代表中華隊出賽。好消息是，聯盟與運動家隊持續接洽，「球團也回應正常，願意讓他回國效力，我們會以正常的方向準備。」

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莊陳仲敖去年表現出色，從1A一路升上2A，9場1A出賽繳出3勝3敗、防禦率1.67的佳績。5月底升上高階1A後，他出賽9場、6場先發，取得2勝0敗，防禦率2.56。7月底再升至2A，繳出22局、防禦率2.05的穩定表現，投出18次三振，僅被擊出15支安打。

至於本次經典賽資格賽旅外選手達9人，曾豪駒表示，此次名單不只是投手，整體考量到選手的狀況與休息需求。他解釋，「在12強賽奪冠後，我們希望部分12強參賽選手能有充分休息，避免影響後續球季的負擔。因此，本次選才以旅外和國內狀況佳的選手為主。」

關鍵字： 莊陳仲敖大聯盟春訓運動家隊中華隊旅美投手

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