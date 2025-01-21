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職棒場邊人物故事紀錄片！耗時2年打造5集巨作　1月28日首播

▲▼ 洪一中、曾文誠、常富寧、梁功斌 。（圖／記者王真魚攝）

▲【紀實片首播！】紀錄片《那些年：撐起職棒的他們》將於1/28首播。洪一中、曾文誠、常富寧、梁功斌 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

鏡電視紀實節目【另一種注目】將於1月28日到2月1日每晚 9 點推出旗艦級紀錄片《那些年：撐起職棒的他們》。公共電視則在同日晚間 7 點 30 分搶播，中華電信 MOD 與 Hami Video 晚上 10 點精彩上線。今天（1/21）舉行首播記者會。

記者會上文化部影視流行音樂產業局局長王淑芳、公共電視總經理徐秋華、鏡電視總編輯蔡滄波及中華電信代表出席。加上台鋼雄鷹總教練洪一中、知名球評曾文誠、體育主播常富寧、前中職祕書長梁功斌、味全龍副領隊曲信恩、球探藍天勇、球探蔡永彬以及 YouTuber 阿強等紀錄片受訪者現身力挺，現場有如新球季開打一樣熱鬧，在眾人一起高呼「收視全壘打、點擊破紀錄」口號下為紀錄片播出揭開序幕。

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電視【另一種注目】節目隆重推出旗艦級紀錄片《那些年，撐起職棒的他們》，製作團隊共派出5組導演，訪問超過50位受訪者，拍攝素材超過17TB，55首原創配樂，155筆資料授權，耗時2年製作，是鏡電視【另一種注目】節目製作時長最久的作品。

《那些年，撐起職棒的他們》系列共5集，透過5種角色、12個人物，包括場內播報的球評與主播、進場應援球迷、熱舞帶動氣氛的啦啦隊員、挖掘球隊未來之星的球探，還有透過新媒體視角看球的職棒網紅等。從這些不同世代的生命歷程，看到中華職棒與他們的人生故事，也編織出台灣棒球文化的共同記憶。

總導演林治文表示2022年【另一種注目】團隊製作了以瘋狂球迷與應援團為主角的紀實短片，講述他們各自的人生故事與球場經驗。影片完成後，團隊便進一步發想，職棒在台灣社會中其實創造了很強的文化能量，除了球員之外，還有更多人以不同角度參與中華職棒，於是發展企劃以「場邊人物」為題的紀錄片。

由於是龐大的系列型架構，製作過程中團隊不斷思考，要如何找到貫穿的系列精神與核心，同時找到分集的觀點與主題；如何建立「拼圖式」的敘事組合，又讓分集能夠因應內容長出專屬的形式與風格；如何讓觀眾都能夠在片中得到共鳴，卻不失紀錄片辯證與反思的任務；以及最重要的是，如何讓就算不是棒球迷，都會覺得好看。這也讓林治文製作壓力一度大到，連睡覺都夢見主播常富寧問他說「片子剪好沒」，如今歷時2年，總算能把精心製作的作品交到觀眾面前。

《那些年，撐起職棒的他們》將於1月28日到2月1日，除夕到初四期間，每晚7點30分在公共電視播出、每晚9點在鏡電視播出、每晚10點中華電信 MOD 與 Hami Video 準時上線。
 

關鍵字： 紀錄片棒球中華職棒场边人物台灣棒球

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