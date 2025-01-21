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告別十年啦啦隊舞台！阿布舞最難忘進總統府　曝未來動向

▲▼ 阿布舞 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 阿布舞，紀錄片《那些年：撐起職棒的他們》首播，揭開啦啦隊的辛苦一面     。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

鏡電視旗艦級紀錄片《那些年：撐起職棒的他們》將於1月28日首播，作為主角之一的前樂天女孩阿布舞今日出席首映記者會。去年球季結束後選擇離開啦啦隊舞台，她透露下一步動向，將發行母語全創作專輯，「希望藉由自己的小小力量，讓大家認識鄒族。」

這十年來，阿布舞說，最難忘的成就感是2018年Lamigo二連霸，女孩們也跟著球隊一同前進總統府，還吃了滷肉飯，「這真的是人生第一次，沒想過跳啦啦隊還能進總統府。」

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台灣職棒啦啦隊環境一直在改變，包括近年吹起韓援，阿布舞樂見啦啦隊以不同風貌呈現，「我覺得很棒，能夠帶動棒球周邊效益，有些人一開始是為了追星進場，看不懂棒球，但他們會努力看懂，進而感染身邊的人，提升進場人數。」

啦啦隊有什麼辛苦一面？阿布舞直言，是遇到生理期的時候，即使不太舒服，還是要跳舞應援，「還有下雨天，就算沒有下場，但比賽沒有喊停就不能休息。」長期累積下來，難免會產生一些職業傷害，「但我們是和球員綁在一起的，他們沒有休息，我們就有責任繼續幫他們應援。」

2年前，紀錄片團隊找到她，阿布舞直言相當驚訝，「一直以來，我其實很沒有自信，因為我不是那種大家會立刻想到的女孩，也不是站C位，所以知道是找我時，我很感動，想說真的可以嗎？」

出身鄒族的阿布舞回憶，投身啦啦隊生涯源於家人對棒球的熱愛，加上自己對舞蹈的熱情。「爸爸總是守在電視機前看球，我也想讓他安心。」她說道。十年來的堅持，不僅實現夢想，更想藉此展現原住民族群的舞蹈天賦，為部落發聲，「其實我們部落很多小朋友很會跳舞的！」

告別10年舞台，阿布舞說，沒有眷戀是騙人的，未來有機會還是會進場觀賽，「畢竟我本來就很喜歡棒球。」

關鍵字： 阿布舞啦啦隊紀錄片鄒族棒球

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