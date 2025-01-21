慘輸40分！柯瑞嘆勇士奪冠像很久以前　名球評建議多補年輕新星

“They are the defending champs, so they’re coming in with a level of confidence and swagger. And it’s the exact opposite of what we have right now… Definitely feels like a long time ago.”



Steph after he was asked if June 2022 feels like a long time ago pic.twitter.com/gsox4UGWDx — 95.7 The Game (@957thegame) January 21, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士今(21)日在主場狂輸給衛冕軍塞爾提克40分，吞下近40年主場最慘敗仗，天王柯瑞(Stephen Curry)賽後坦言，感覺2022年擊敗綠衫軍奪冠，已經是很久以前的事情了，直指團隊失去鬥志和競爭力，《TNT》名球評史密斯(Kenny Smith)建議灣區透過選秀和交易補進更多年輕新星。

"They should go young, through the draft, through trade" ????



Kenny gives his take on where the Warriors should go from here ????️ pic.twitter.com/FOqPaUtlBa — NBA on TNT (@NBAonTNT) January 20, 2025

勝率在5成上下徘徊的勇士，今日以85比125在主場慘輸給綠衫軍40分，一哥柯瑞賽後無奈表示，「他們(塞爾提克)是衛冕冠軍，所以他們帶著一種自信和驕傲的態度來到這裡。而這正是我們現在所缺乏的，(2022年6月奪冠)確實感覺像是很久以前的事了。」

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柯瑞也點出排名跌到西區第11的勇士本季最大的問題，「當我們無法得分時，我們會失去鬥志、失去活力、失去競爭力。」

▲天王柯瑞此役手感不佳，勇士狂輸給塞爾提克40分 。（圖／路透，下同）

在勇士再次遭遇艱難失利的情況下，《TNT》名球評史密斯認為他們的陣容迫切需要「重大調整」，應該圍繞柯瑞增加更多年輕天才新星，「我認為柯瑞實際上不太需要控球，他經常跑動接球投籃。所以現在你可以說，『我們要通過年輕重建，用年輕的活力讓他更輕鬆地獲得投籃機會，因為他是接球投籃，而不是運球突破。』」

「這種重建是不同的。他們(勇士)應該透過選秀、交易引入年輕球員，保留像庫明加(Jonathan Kuminga)這樣的球員，而不是考慮交易掉像庫明加這樣年輕的球員，這個團隊才是他們應該有的。」史密斯繼續說道。

史密斯分析，勇士與湖人雖然都需要補強，但另一位天王詹姆斯(LeBron James)需要球權，「所以你必須打造一支適合他的球隊，因此你會引進老將。」

勇士開季打出12勝3敗衝上西區龍頭後，表現急劇下滑，接下來的27場比賽僅取得9勝18敗的慘績。

在柯瑞依然維持高水準演出之下，勇士面臨如何在不犧牲大量未來資產的前提下，盡可能把握「咖哩大神」的最後巔峰爭冠的難題。灣區媒體認為，史密斯的建議可說是兩全其美，圍繞柯瑞重建陣容，同時擁有足夠年輕的球員來接管未來。