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周天成不敵李卓耀無緣印度賽4強　新年連2站止步8強

▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球一哥周天成今(17)日出戰超級750系列印度公開賽男單8強賽，面對世界第20的香港好手李卓耀，小天連2局都從開局就落後，首局雖一度追成9比9，仍以15比21讓出，次局更從上半局就被拉開分差，終場以8比21連丟2局落敗，無緣最終4強。

世界第9的周天成上周新年首站止步超級1000系列馬來西亞公開賽8強，本周轉站印度賽，首輪31分鐘速勝加拿大華裔球員楊燦，昨日2比1拍落中國選手陸光祖，挺進了本站8強。

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周天成今日與世界第20的香港好手李卓耀爭搶4強門票，雙方過去13次交手，小天保有9勝4敗的對戰優勢，且處於對戰3連勝。小天開賽1比3落後，之後一路在對手背後追趕，一度扳成了9比9平手，以9比11進入技術暫停。

▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

暫停過後，周天成最多被拉開13比18、5分差，以15比20被逼出5個局點，在殺球掛網後，以15比21讓出首局。

進入第2局，周天成開局連掉3分，被打出一波6比1攻勢，隨後更陷入2比10、多達8分的差距，以2比11進入技術暫停。暫停回來，小天試圖追分，無奈後半段又被拉開16比4、12分差，以8比20被對手取得12個賽末點，最終就以8比21敗下陣來，新年連2站都止步8強。

關鍵字： 羽球印度賽周天成BWF

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