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洛杉磯野火失控！勇士主帥老家全毀　童年回憶付之一炬　

▲勇士主帥柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士主帥柯爾的老家因洛杉磯野火全毀。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA今（10）日宣布，原定在洛杉磯舉行的黃蜂與湖人比賽將延期，原因是當地發生的野火已蔓延至市區，摧毀上千棟建築，包括勇士主帥柯爾（Steve Kerr）的老家。柯爾表示，他的母親已經90歲高齡，自1969年起就一直住在這棟房子，這場大火燒毀了他的童年居所，所幸母親已安全撤離。

柯爾表示，「我的家人都很好，媽媽有受到良好的安頓，但她的房子沒了。」他接著說，「我最近經常和兄弟姊妹通話，跟我媽媽聊家事，知道她在那邊有很多朋友，所以還算平安無事。但那是我的家鄉，我所有住在那邊的朋友，幾乎全都失去了家，失去了他們的現居住所或童年的家。」

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▲▼ 美國加州洛杉磯野火。「日落野火」（Sunset Fire）。（圖／路透）

▲▼ 美國加州洛杉磯野火。「日落野火」（Sunset Fire）。（圖／路透）

柯爾也談到，野火大肆蔓延的場景宛如是地獄，「整個小鎮完全被摧毀了，這非常令人心碎。所幸幾乎所有人都成功逃離，這場景讓我想起幾年前的拉海納（Lahaina，2023年8月美國夏威夷州毛伊島的小鎮拉海納發生大規模野火），我很慶幸這次沒有像拉海納那樣發生人員傷亡，但很難想像太平洋帕利塞德（Pacific Palisades，本次野火發生地）要如何重建，如何再次成為一個繁榮的社區，這真是令人震驚。」

柯爾表示，2週前他才去探望了母親，並在那棟房子裡共進晚餐，今年夏天，他也在那裡替母親慶祝了生日。

柯爾回憶童年，「我們曾在那個山坡上招待了100位客人，那是個美好的夜晚，留下了許多美好的回憶，我們小鎮是個田園詩般的地方，每晚都有壯觀的日落，處處充滿了令人驚嘆的回憶。」

▲▼洛杉磯野火太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）地區空拍照。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼洛杉磯野火太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）地區空拍照。（圖／達志影像／美聯社）

柯爾也提到，他父親曾在加州大學洛杉磯分校（UCLA）任教，所以從太平洋帕利塞德沿著日落大道到UCLA校園的路他已經走過無數次，「處處都是美好的回憶，現在看到日落大道和太平洋帕利塞德的景象，真的令人心碎，看起來就像末日一樣。」

柯爾表示，他的家人對於在火災中失去的物品並沒有太多執念，「她帶走了她能帶的一切，照片、畫作什麼的，但對她來說，最重要的是那些回憶，那是她一生的回憶，還有那些生日派對和其他所有的特殊時刻，現在看到這種毀滅性的景象，真的是難以置信。」

關鍵字： 洛杉磯野火柯爾NBA

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