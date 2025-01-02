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鵜鶘趁「胖虎」合約轉全額保障前脫手？　某東區總管有意冒險爭取

▲鵜鶘威廉森合約將在1月7日轉為全額保障。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▲鵜鶘威廉森合約將在1月7日轉為全額保障。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

鵜鶘「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）近年傷勢頻頻導致出席率不佳，本季僅出賽6場。2022年時，威廉森與鵜鶘簽下5年1.97億美元合約，他們訂下如果威廉森2025年1月7日前沒有被釋出，薪資將轉為全額保障；但鵜鶘若在7日前釋出威廉森，將無須支付這筆合約後3年任何一毛薪水。

威廉森在2022年與鵜鶘續約5年，由於先前出席率不佳，合約內容保障鵜鶘不會在威廉森未出賽的情況下白白送錢，因此制定了多條出席場數規定。然而，由於威廉森上上季僅出賽29場，觸發了合約當中一項條款，使威廉森2025-26、2026-27、2027-28等3個賽季薪水轉為非保障，代表鵜鶘若在2025年1月7日選擇釋出他，就無須支付合約後3年的薪水。

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根據美國體育媒體《ESPN》透露，鵜鶘不想當白花錢的冤大頭，對威廉森已經沒了耐心，有意聆聽其他球隊報價，直接釋出是次要選項，傾向透過交易改善球隊陣容，不會單純為釋放薪資空間而放棄他。

▲鵜鶘威廉森合約將在1月7日轉為全額保障。（圖／達志影像／美聯社）

ESPN也指出，目前有匿名的東區球隊總管對威廉森有興趣，該匿名總管表示，「要在NBA贏得勝利，會需要像他這樣的球員，他健康的時候打得非常出色，我也許會不顧一切風險去獲得他。」

另一位匿名總管也表示，威廉森的交易價值是當今NBA中最難回答的問題，他認為沒有球隊會願意支付大筆薪資給威廉森，但如果他健康，將是球隊代表人物或至少接近王牌的球員。

關鍵字： NBA威廉森胖虎鵜鶘東區

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