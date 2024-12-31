36歲的大三元之王　金塊主帥：衛少仍是史上最偉大控衛

記者杜奕君／綜合報導

丹佛金塊台灣時間31日以132比121擊敗猶他爵士，拿下近10戰內第7勝，此戰金塊球星衛斯布魯克(Russell Westbrook)全場繳出16分、10籃板、10助攻、4抄截的大三元數據，更成為史上唯一能和3名不同隊友都拿下大三元好手。金塊總教練馬龍(Michael Malone)就表示，「36歲還能拿大三元，衛斯布魯克必須列入史上最偉大的控衛，他來這裡就是為了幫我們贏得總冠軍！」

金塊今日不僅有王牌球星「小丑」約基奇(Nikola Jokic)砍下36分、22籃板、11助攻、4抄截，莫瑞(Jamal Murray)20分、4籃板、10助攻，就連老將衛斯布魯克也有16分、10籃板、10助攻、4抄截，完成個人生涯第201次大三元助攻表現。

上述3人單場分別傳出雙位數助攻，成為NBA史上第6次，單場3人都各別傳出雙位數助攻的神紀錄。

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此戰衛斯布魯克一次強勢切入「歐洲步」精彩美技，更成為球迷關注討論焦點，賽後金塊主帥馬龍也將象徵單場最佳球員的隊徽項鍊交給衛斯布魯克，並給予這位史上「大三元之王」高度評價。

馬龍表示，「衛斯布魯克是有史以來最偉大的控衛之一，我很欣賞他每一天帶來的領導力與韌性，他不惜放下自尊心，做好自己的工作來幫助這支隊伍取勝，他來這裡只有一個原因，就是為了幫助我們贏得總冠軍。」

「衛斯布魯克另一點讓我熱愛之處在於，他打造了正確的贏球方式，我隨時隨地都願意和他一同並肩作戰。」馬龍如此說道。

▲金塊衛斯布魯克又寫下大三元數據，賽後被教練盛讚是史上最佳控衛之一。（圖／路透）