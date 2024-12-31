好會傳！NBA史上僅6次神紀錄　金塊3星單場各傳至少10助攻

▲金塊3星締造NBA史上第6次的單場分別至少10助攻神紀錄。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

丹佛金塊台灣時間31日以132比121擊敗猶他爵士，拿下近10戰內第7勝，值得一提的是，此戰金塊陣中3大球星約基奇(Nikola Jokic)、莫瑞(Jamal Murray)及衛斯布魯克(Russell Westbrook)分別傳出11次、10次、10次助攻，成為史上第6次，同隊單場至少傳出10次助攻的3人組合，威力可說相當驚人。

金塊今日作客挑戰爵士，最終以132比121大勝贏球，此戰金塊團隊共送出多達38次助攻，共6人得分達雙位數，以王牌球星「小丑」約基奇砍下36分、22籃板、11助攻、4抄截表現最佳，莫瑞20分、4籃板、10助攻，衛斯布魯克也有16分、10籃板、10助攻、4抄截。

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此戰金塊除了約基奇、衛斯布魯克同場演出「大三元」數據，上述兩人加上主控莫瑞，都單場分別傳出雙位數助攻，成為NBA史上第6次，單場3人都各別傳出雙位數助攻的神紀錄。

值得一提的是，衛斯布魯克也成為聯盟史上「絕無僅有」首位曾和3位不同隊友同場締造大三元的好手，身為聯盟大三元之王的他，過去曾和喬治(Paul George)、詹姆斯(LeBron James)以及如今的約基奇，分別同場都拿下大三元神紀錄。

在今日的團隊優質表現帶動下，金塊拿下近期一波2連勝，目前例行賽戰績18勝13敗，排名也回升到西區第6位的季後賽安全名單之內。

▲金塊衛斯布魯克此戰再度締造大三元神紀錄。（圖／路透）