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鈴木一朗揭露「早餐咖哩傳說」真相：一年最多吃80次

▲▼世界12強棒球賽東京複賽賽前，鈴木一朗現身觀戰。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽賽前，鈴木一朗現身觀戰。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本棒球傳奇球星鈴木一朗日前接受日本電視節目專訪，一反外界長期盛傳的「早餐咖哩傳說」，坦承自己在現役期間一年最多只吃過80次早餐咖哩，而非外界所想像的天天食用。

現年51歲、擔任西雅圖水手隊董事長特別助理的鈴木一朗，在MBS電視台播出的紀錄片節目「情熱大陸」中首度公開這項「傳說」的真相。「大家似乎都以為我每天都在吃咖哩，」鈴木一朗表示，「這樣的說法對大眾來說可能更有趣，但實際上一年365天中，最多也只有80次左右。」

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報導指出，雖然已經退役5年，鈴木一朗仍保持嚴格的訓練習慣。節目拍攝期間，他每日清晨便在配備11台特殊器材的訓練室進行鍛鍊。面對年齡增長帶來的體能衰退，他坦言訓練強度較現役時期更高。「人終究會有做不到的時候，所以只能在能拚的時候拚命去做，」他說：「我寧可後悔做了，也不要後悔沒做。」

至於現在的飲食習慣，這位日本棒球巨星表示，目前早午餐都是自己準備，早餐以吐司搭配玉米濃湯為主。「這是我從小就喝的湯品，到現在還是覺得很美味，」他說。

值得一提的是，鈴木一朗今年10月剛滿51歲，這個數字與他在球場上的象徵性背號不謀而合。他目前除了擔任水手隊特別助理外，也身兼球隊指導員一職，持續在美國職棒發揮影響力。

關鍵字： 鈴木一朗日本棒球早餐咖哩美國職棒訓練強度

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