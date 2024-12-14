多年宿敵變目標？洋基總管證實接觸布萊格曼補強三壘

▲布萊格曼（Alex Bregman）。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

紐約洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）承認，他曾與自由球員三壘手布萊格曼（Alex Bregman）進行過合約談判。 「多年來，他一直是我們的一大威脅，對很多其他球隊也是如此，」

凱許曼談到這位效力休士頓太空人多年的明星球員時說道，「現在他進入自由市場，我相信他有一大堆選擇。像他這樣的優秀球員都能賺很多錢。」

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凱許曼並未透露與布萊格曼陣營談判的具體進展或何時進行的對話。布萊格曼目前由知名經紀人波拉斯（Scott Boras）代理。

為休士頓效力九年後，布萊格曼成為今年休賽季自由市場上頂級的三壘手選擇。他作為太空人成功的基石，剛贏得2024年生涯首座金手套，並擊出26支全壘打，但他的.768 OPS創下生涯新低。

在場上，布萊格曼對洋基來說幾乎是完美的補強人選。若布萊格曼加盟，預計分擔三壘的齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.），可以回到擅長的二壘位置。此外，布萊格曼的冠軍經驗也對洋基意義重大，畢竟球隊已經15年未曾奪冠，而布萊格曼在休士頓贏得過兩次冠軍。

當然，因為過去十年來太空人與洋基的競爭，布萊格曼對洋基及其球迷並不陌生。他是2017年世界大賽冠軍太空人的一員，該球隊在奪冠路上擊敗了洋基，但後來被揭發非法偷取暗號，這使得布萊格曼成為布朗克斯球迷眼中的「反派」。

洋基在爭奪布萊格曼的過程中面臨激烈競爭。據報導，這位兩次入選全明星賽的球員與底特律老虎隊有相互興趣，而太空人也希望將他留下。波拉斯此前表示，布萊格曼願意考慮更換守備位置，這可能會吸引更多的潛在買家。

索托（Juan Soto）被同城對手大都會挖走後，洋基迅速開始組建2025賽季的陣容。球隊今交易得到了獲獎終結者威廉斯（Devin Williams），並據報以8年2.18億美元的合約簽下明星左投弗里德（Max Fried）。