普里查德從板凳殺出！狂飆7顆三分　塞爾提克輕取活塞5戰4勝

▲▼普理查德（Payton Pritchard）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

波士頓塞爾提克今（13日）主場交手底特律活塞，本戰綠衫軍外線火力爆發，單場投進20記外線展現優異手感，主控懷特（Derrick White）與板凳暴徒普理查德（Payton Pritchard）各投進7記三分合砍50分，最終塞爾提克就以123比99擊敗活塞，豪奪近5場比賽的第4勝。

Shooting star



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開賽波辛基斯（Kristaps Porzingis）連攻7分幫助綠衫軍打出15比14開局，隨後科內特（Luke Kornet）板凳出發一分鐘內3投3中幫助塞爾提克擴大領先，節末主將布朗（Jaylen Brown）上籃得手，塞爾提克27比16領先。

次節活塞進攻狀態逐漸回溫，方特基奧（Simone Fontecchio）與康寧漢（Cade Cunningham）聯手打出7比3的反擊助隊將比分縮小到個位數分差，暫停過後塞爾提克及時止血，射手普里查德外線連發、波辛基斯與哈勒戴（Jrue Holiday）油漆區的進攻也尤為亮眼，綠衫軍帶著59比44、15分領先進入中場休息。

易籃後雙方進攻檔次落差持續擴大，塞爾提克第四節將領先優勢拉開至32分早早奠定勝基，最終綠衫軍123比99擊敗活塞，豪奪近5場比賽的第4勝。

普里查德本戰外線15投7中攻下全場最高的27分，懷特挹注23分緊隨其後，波辛基斯19分，布朗14分，哈勒戴與科內特各得12分；活塞方面以霍蘭德（Ronald Holland II）26分最高，康寧漢18分。