為何選擇大都會？索托：具備建立王朝的一切條件

▲索托（Juan Soto）加盟大都會 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

與大都會簽下體育史上最大合約——15年總額7億6500萬美元的索托（Juan Soto）今在大都會主場花旗球場舉行入團記者會。索托登上記者會的舞台，穿上印有22號的球衣時，現場響起熱烈掌聲。

這位26歲的重砲手表示，「能成為這個大家庭的一部分，我感到非常興奮。我希望能進一步發展這支勝利的球隊。我很開心，也感到激動。」

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索托在本賽季效力於洋基隊，打出生涯最佳的41支全壘打，並以109分打點並列聯盟第二，表現相當出色。隨後，他成為自由球員，並獲得了比大谷翔平一年前與道奇簽下的10年總額7億美元更大的超級合約。

當被問到選擇加盟大都會的理由時，索托表示，「大都會是一個非常出色的組織。他們擁有持續取勝並建立王朝的所有實力。從對手的角度來看，他們的表現令人難以置信。」

談到大都會對他的吸引之處，索托表示，「大都會在如何為我創造舒適環境方面表現出了很多愛意，這讓我非常感動。尤其是他們對我身邊的人以及我的家人的待遇，令我印象深刻。他們展現出的誠意，還有對我家人所做的承諾，真的讓我非常欽佩。」

記者會上，大都會老闆科恩（Steve Cohen）在發言中表示：「今天對大都會來說是重要的一天，我感到無比興奮。這個過程並不簡單，但我對大都會的未來充滿期待。讓我們一起加油吧，大都會！」據索托透露，他曾受邀參觀科恩的豪宅，他笑著說，「真的非常漂亮，哈哈哈，真的是一座很棒的房子。」