南韓職籃赤紅火箭4甜心來台助陣　富邦勇士還有金渡娥首度應援

▲南韓職籃赤紅火箭4甜心來台助陣富邦勇士主題周。（圖／富邦勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

「韓」流來襲！臺北富邦勇士12月唯一主題周將在28、29日於和平籃球館登場，球團聯手多家韓國知名品牌，共同規劃「歐巴~撒拉嘿勇사랑해요」韓國主題活動，並邀請四位韓國安養正官庄赤紅火箭啦啦隊女孩來到台灣，包括曾來到台北大巨蛋加入富邦悍將應援刮起旋風的鄭嘉睿(정가예)、朴星垠(박성은)，以及在韓國擁有高人氣的千昭允(천소윤)、劉世莉(유세리)一同來到勇士主場應援互動，Fubon Angels韓籍新成員金渡娥也會首度加入應援與球迷們見面，韓籍啦啦隊們將激盪出新的火花！另外29日賽後將舉辦本季首度的歐巴球員簽名會！



因應韓國主題周，29日賽前舉辦Fubon Angels韓籍女孩限時擊拳會外，另外兩天主場更特別邀請韓國安養正官庄赤紅火箭啦啦隊女孩鄭嘉睿、朴星垠、千昭允、劉世莉來台應援。

鄭嘉睿與朴星垠在今年7月曾至台北大巨蛋的富邦悍將主題日與Fubon Angels一同應援掀起旋風，受到不少台灣粉絲熱情關注，這回4名女孩都將首度前進臺北富邦勇士主場，並於賽前參加限時擊拳會、簽名會與拍照會等限定活動，且與Fubon Angels合舞，為全場球迷帶來精彩演出。



29日賽後球團本季首度舉行球員簽名會，由勇士歐巴簡廷兆、周桂羽、陳又瑋、張鎮衙、林郅為、莫巴耶陪伴球迷度過賽後時光。

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▲富邦勇士「歐巴~撒拉嘿勇사랑해요」主題周。（圖／富邦勇士提供）