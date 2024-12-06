不是飆風玫瑰！雲豹簽下208公分前鋒史密斯　盼打出更快的球風

▲台啤雲豹簽下208公分前鋒史密斯。（圖／台啤雲豹提供）

記者游郁香／綜合報導

台啤永豐雲豹日前傳出正在極力爭取NBA史上最年輕MVP「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)來台，在還沒有進一步消息前，雲豹球團今(6日)先宣布簽下美籍前鋒史密斯(Mitchell Smith)，球團營運長顏行書表示，「史密斯極具機動性與投射能力，在轉換快攻以及籃板保護上對球隊有很大幫助，27歲的他很符合雲豹本季主打年輕化策略，期待我們能打出更快速的團隊球風！」

主打大前鋒的史密斯(Mitchell Smith)身高208公分、臂展221公分，畢業於NCAA第一級名校密蘇里大學(University of Missouri)，過去幾年曾在瑞典、芬蘭、匈牙利等歐洲多國聯賽征戰，2023-24賽季則效力於希臘籃球甲級聯賽的卡迪沙斯籃球俱樂部(AS Karditsas)，繳出場均11.2分、5.7籃板、1.4助攻，三分球命中率達36.4%。

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史密斯自認球風屬於延伸4號位，跑動速度快、兼具投射能力，除了轟炸籃框也能拉開場上空間，幫助陣中的內線球員在禁區更有優勢。

雲豹目前既有洋將陣容為小洋將克羅馬(Lasan Kromah)、兩名禁區大將威廉斯(Devin Williams)、阿修羅(Robert Upshaw III)，對於第4位洋將史密斯(Mitchell Smith)的加入，球團營運長顏行書認為這將會讓球隊每場的洋將搭配更有彈性，「史密斯的高度、速度、準度都能補足球隊目前的需求，球迷們可以好好期待，接下來的雲豹將會帶來更快速、更有觀賞性的球風！」

史密斯已於上月初來台隨隊訓練，並在聯盟休兵期間積極與隊友磨合，對於生涯首度來到亞洲，他說，「這是我第一次來到臺灣，隊友們很積極幫助我融入球隊體系，很開心能夠加入雲豹大家庭，上週末也親自感受桃園巨蛋的超燃氛圍，已經等不及要在主場出賽了！」