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他倒下後勇士「進攻表現暴跌」僅3勝6敗　柯瑞、格林也爆傷情

▲▼勇士梅爾頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士梅爾頓（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

開季曾登上西區龍頭的勇士，自從折損了後場新援梅爾頓(De'Anthony Melton)後，僅拿下3勝6敗，進攻效率從聯盟第2暴跌到第28，近期更吞下5連敗；雪上加霜的是，兩位4冠核心柯瑞(Stephen Curry)、格林(Draymond Green)也都爆出傷情，兩人都將缺席今(6)日對火箭的比賽。

勇士主帥柯爾(Steve Kerr)原本打算讓攻守俱佳的得分後衛梅爾頓，擔任天王柯瑞本季的固定搭檔，無奈他在上個月13日扭傷左膝前十字韌帶，最後演變成整季報銷的悲劇。根據統計，梅爾頓受傷前，灣區軍團拿下9勝2敗，進攻效率高居聯盟第2，但自從他倒下後，金州僅繳出3勝6敗，進攻效率還暴跌到第28名。

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▲▼勇士梅爾頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士梅爾頓。（圖／達志影像／美聯社）

更糟糕的是，兩位4冠核心成員柯瑞、格林近期也都遭傷勢纏身，「咖哩大神」因雙膝肌腱炎錯過了11月28日對雷霆一役，他今日再次因為這個傷勢缺陣，他日前曾坦言，「如果不處理好，這可能會成為一個持續性的問題。」不過他也要大家別過度擔心，「你的生涯越長，越多的問題會出現，只需要找到解決方法。」

▲▼勇士柯瑞、快艇哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

悍將格林則是左小腿痠痛並未在4日對金塊的NBA盃賽事中登場，這位34歲老將不諱言，「我有點害怕。但話說回來，我對我們的醫療團隊有信心。」勇士今日宣布，格林的MRI檢查結果正常，儘管他將連2戰高掛免戰牌，不過主帥柯爾預估他有望在明(7)日「背靠背」迎戰灰狼的比賽回歸，柯瑞也將在下一戰復出。

格林缺陣期間，由「前場大物」庫明加(Jonathan Kuminga)頂替先發，本季是格林在灣區的第11個賽季，場均上場29分鐘，能得8.8分、6.3籃板和5.9助攻。

▲勇士柯瑞、格林、沃特斯三世。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞格林梅爾頓

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