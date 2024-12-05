零號探員要瑞迪克下台　詹皇：責任我們球員一肩扛起

▲▼湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間5日，湖人經歷本季最慘一役，慘敗熱火41分，前一場對灰狼也大敗29分，2戰累計狂丟70分，球隊氣氛低迷。退役NBA球員「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）近日曾公開批評瑞迪克的執教表現，稱其「如果由我決定，他早就該被解僱了。」，目前許多球迷也和亞瑞納斯一樣，將慘敗的主因歸咎在瑞迪克身上。

但球員們對此有不同看法，在與熱火的比賽後，湖人老大哥詹姆斯（LeBron James）表示，「這不是教練的錯，毫無疑問責任是我們球員扛。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

本季成為湖人進攻核心的戴維斯（Anthony Davis）也補充道，「一切都取決於我們。說實話，我們球員需要承擔責任，戰術和計畫沒有問題，但執行的關鍵在於我們自己。」，他還強調，「我們不能分崩離析，必須作為一個整體，團結起來，避免形勢向更糟糕的方向發展。」

▲▼湖人2場比賽累計共輸70分，創下隊史最慘紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

瑞迪克本季成為湖人新任總教練，取得自2010-11賽季以來首次開季3連勝，然而，隨後的客場之旅卻只拿下1場勝利。他在11月9日對陣七六人後斬獲6連勝，但從11月22日對魔術失利開始，湖人陷入低迷，在近期7場比賽中輸了5場。

▲▼湖人總教練瑞迪克。（圖／達志影像／美聯社）

目前湖人戰績為12勝9敗，與上季前總教練漢姆（Darvin Ham）執教時期完全相同，他們在NBA盃預賽被淘汰，遺憾未能衛冕，更令人擔憂的是，湖人這10場失利中，有5場失分超過120分，且均為2位數分差的敗仗，表現令人失望。