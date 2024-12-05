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12強後人氣暴漲！吉力吉撈被阿桑認出嚇一跳　資格賽再評估

▲▼ 胡金龍、郭天信、 吉力吉撈·鞏冠 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 吉力吉撈·鞏冠 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

吉力吉撈·鞏冠在幫助台灣奪下12強世界冠軍後，並未因此鬆懈。他透露目前正等待青棒訓練營結束後，就要開始他最期待的季後訓練。

「在日本比賽後期我沒有下場，專注在比賽上，實際上已休息兩週多。」吉力吉撈表示，接下來將進入他最喜歡的季後訓練期。當被問及為何特別喜歡這個階段，他解釋，「這個時候可以好好調整，讓自己的身體更強壯，為下一個球季做準備。」

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展望新賽季，這位投手特別提到想要加強身體的活動度。「每年的狀況都不太一樣，希望能保持良好的活動度和彈性去比賽，除了維持身體強壯程度外，特別想在活動度方面再加強。」

談到12強賽後的生活變化，吉力吉撈坦言雖然世界冠軍得來不易，但他仍希望保持低調簡單的生活方式。不過他也分享了一個有趣的經歷，「在屏東時，我只是去車上拿個東西，就有位阿桑騎車經過看我一眼，突然又轉回來，讓我嚇了一跳。」

對於明年的資格賽，吉力吉撈表示目前還沒有定論。「今年打了很長時間的比賽，距離新賽季只剩兩個月，三月就要開始120場比賽，需要好好評估身體狀況。如果狀況允許的話，再考慮是否參加。」

這位12強英雄也認為，現在被球迷認出的機率提高，對整個職棒環境是好事，「相信明年的球迷會比今年更多，這對整個棒球生態都是正面的。」

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